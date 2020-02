(Görüntülü) Üniversite öğrencilerinden sağlıklı yaşam kafesi

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gelişim Üniversitesi BESYO öğrencileri sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekmek için üniversitenin içerisinde sağlıklı yaşam kafesi açtı. El yapımı organik yiyecek ve içeceklerin yer aldığı kafede, her öğün için ayrı menü oluşturuldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Haluk Saçaklı öncülüğünde sağlıklı yaşamın amaçlandığı Fit Cafe’yi açtı. Tahıllı gıdalardan ızgaralara, kuruyemişlerden el yapımı özel içeceklere kadar birçok ürünün yer aldığı kafede, öğrenciler menüde yer alan her şeyin kalorisini görerek tercih yapabiliyor. VÜCUT KADAR BEYNİN BESLENMESİ DE ÖNEMLİ Fit Cafe ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten İGÜ Dr. Öğretim Üyesi Haluk Saçaklı, kafeyi sadece sporcularla değil, bütün öğrencilerle buluşturmak istediklerini söyledi. Vücudun beslenmesinin yanı sıra beynin gelişmesinin de önemli olduğunu dile getiren Saçaklı, “Beyin çok seçici bir organ. Yediğimiz her şeyi beynimiz kabul etmiyor. Yanlış yiyeceği, yanlış zaman ve miktarda tüketirsek beynin gelişimini de olumsuz etkiliyoruz ve iş verimi, üniversitelerde de ders verimimiz düşüyor. Bir yiyecek sindirildi, kana karıştı ve gideceği ilk yer beyin oluyor. Beyine doğru yiyeceği göndermeliyiz. Yediğimiz her yiyeceği beyin kabul etmiyor. Beyin sağlığını korumak zorundayız. Öğrenci kahvaltısız derse başladığı zaman en iyi hocalardan en iyi eğitimi alsa dahi beyin gerekli cevabı vermeyecek, algılama süreci çok kısa olacak ve hafıza etkin çalışmayacak anlatılanı anlamayacak” dedi. “ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU KAHVALTI YAPMIYOR” Kahvaltının beslenmenin ana parçası ve vazgeçilmez bir unsuru olduğuna dikkat çeken Dr. Saçaklı, öğrencilerin çoğunun kahvaltı yapmadığını ve bu durumun ders veriminde düşüklüğe sebep olacağını ifade etti. Saat 7 ile 9 arasında muhakkak kahvaltı yapılması gerektiğini söyleyen Saçaklı, “Uyurken şeker harcıyoruz, kahvaltı yapmadan okula gittikleri zaman beyin karbonhidratla besleniyor ve yağ ve proteini kullanmıyor. İyi ve doğru kahvaltıyla glisemik indeksi düşük olan karbonhidratları tercih ederek kahvaltı yapılmalı. Tahıllı kahvaltılar, özel karışımlar var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, zerdeçal, çörek otu, kahvaltılarda bir tatlı kaşığı yiyecekler\" diye konuştu. “KANSERLE MÜCADELE EDİYORUZ” Beyaz unla yapılmış ekmek, poğaça, kek, kurabiye ve simit gibi yiyecekleri kafe içerisine getirmediklerini belirten Saçaklı, bu ürünlerin dışarda tüketildiğinde de insanları çok büyük bir tehlikenin beklediğini vurgulayarak, “Mısır şurubundan yapılmış, şekerden daha kötü nişasta bazlı ürünler tüketildiği zaman hızla kansere neden oluyor. Erkan Topuz, 20-30 yıl sonra gençlerimizin çoğu kanserle mücadele edecek duruma gelecek dedi. Bu tehlikeyi bildiğimiz için böyle bir öncülük yaptık” ifadelerini kullandı. ÖZEL KARIŞIMLAR, BİTKİ ÇAYLARI, ALKALİ SU Özellikle sporcuların steroid adı altında yanlış bir yönteme yöneldiklerini vurgulayan Saçaklı, bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Steroid kullanmamaları için öğrencilerine içecekler de hazırladığını dile getiren Dr. Saçaklı, \"Sütlü, muzlu, bitter çikolatalı karışımı burada içip, ağırlık çalışabilecekler. Özel bitki çayları hazırladık. Sınavda rahatlatıcı özel bitki çaylarını da yaptık. Her şey doğal ve sağlıklı. Böylece gençlerimiz daha nitelikli bir şekilde beslenecekler. Geleceğe yatırım yapacağız çünkü gelecekte gençler sayesinde bizim her şeyimiz daha farklı olacak. Eğer gerekli olan önemi vermezsek sağlık açısından bir sürü risk de teşkil edecek. Diğer öğrencilerimize de bunları yaygınlaştırarak obezite gibi yaygın olan tüm tehlikelere karşı onları korumuş olacağız. Doğal olan otlarla demlediğimiz çayları içtikleri zaman sınavda başarı oranları da artmış olacak. Soğuk algınlığı ve gribin etkin olduğu süreçlerde buna etkili olacak özel bitki çayı tariflerimiz de var\" dedi. En kaliteli suyun bile alkali değerinin 8.2 olduğunu söyleyen Saçaklı, suyun alkali değerini 9,5’a yükselterek alkaliden faydalanabileceğini söyledi. Öğrencilere özel sürahilerde 2 litrelik suya elma, limon ve çubuk tarçın atarak, alkali su elde ettiklerini ifade eden Saçaklı; ıhlamur, papatya, ada çayı, karanfil, zencefil, elma kabuğu, karabiber, kekik ve çubuk tarçını da karıştırarak öğrencilere kafede rahatlatıcı bitki çayı hazırlandığını söyledi. “YİYECEKLERİN HEPSİ SENTETİK BİR HAL ALMAYA BAŞLADI” Fit Cafe’nin öğrencilerin sağlıklı beslenmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, öğrencilerinin beslenmesine çok önem verdiğini dile getirdi ve şöyle konuştu: “Yediğimiz bütün yiyecekler artık sentetik bir hal almaya başladı. Bu da kanserlerin çoğalmasına neden oluyor. Kaliteli sporcular yetiştirmek adı altında Fit Cafe’yi açtık. Kaliteli sporcular yetiştirmek arzusu içerisindeyiz. Bu kafeyi bütün öğrencilerimize tavsiye ediyorum. Herkesin sağlıklı beslenmesi eğitim açısından da, beynin gelişmesi açısından da çok önemli.” Beslenme ve diyet uzmanlarının da yardımıyla hazırlanan menülerin hepsi haftalık olarak değişiyor ve öğrenciler yedikleri besinlerin kalorilerini kafedeki listelerden öğrenebiliyor.