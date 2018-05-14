(Görüntülü) Üniversite öğrencileri çamaşır yıkayan bisiklet yaptı



Sinan HARMANCI AMASYA,(DHA) Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine programı 2\'inci sınıf öğrencilerinin \'Süper Bir Fikrim Var\' adlı ödüllü proje yarışmasına hazırladıkları \'Çamaşır yıkayan bisiklet\' projesi büyük ilgi gördü. Proje yarışmasının bu yıl 5?incisi tek kategori halinde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlendi.



Bu yıl 5\'incisi düzenlenen ve Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Salonu?nda sergilenen ödüllü Proje yarışmasında Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine programı 2\'inci sınıf öğrencileri dışarda ve evde kullanılan bilen hem spor hem de çamaşır yıkayabilen bir proje geliştirdi. Üniversite öğrencileri geliştirdikleri projeyi geri dönüşüme atılan malzemelerden sıfır maliyetle yaptı. Çamaşır makinesine alternatif proje Makine programı 2\'inci sınıf öğrencileri Selim Sağlam, Tayfun Mert, Bekir Eren Sağlamer ve Oktay Durmuş tarafından yapıldı. Çamaşır yıkan bisiklet yarışmaya katılan öğrencilerin dışında Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Hasan Tanak\'ın da dikkatini çekti. Tanak, Makine programı öğrencilerinin hazırladığı projeyi üzerine binip, pedal çevirerek test etti. Proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Tayfun Mert, ?Bu projeyi tamamen sıfır maliyetle atılmış, geri dönüşüm parçalarından yaptık. Projemiz hem dışarda, hem de evde spor yaparken çamaşır yıkamayı hedefledikö dedi. Makine programı 2?inci sınıf öğrencisi Selim Sağlam ise, En ucuz maliyetle para harcamadan bir şey yapmayı düşündük. Çünkü para harcayarak daha güzel şeyler yapabilirler. Ama biz para harcamadan bir şeyler yapmaya çalıştık. Aklımıza ?çamaşır yıkayan bisiklet geldi.

Olabildiğince atık ve kullanılmamış malzemelerden yararlanarak oturduğun yerden pedal çevirerek, arkasında bulunan kazan ile elbiseleri de yıkamasını sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede hem spor yapmış, hem de çamaşırını yıkamış oluyorö diye konuştu. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Hasan Tanak, \'Bugün burada \'Süper Bir Fikrim Var! Ödüllü proje yarışması için bir araya geldik. Amasya Üniversitesi ailesi olarak öğrencilerimize fikirlerini paylaşabilecek inovatif düşünme yeteneğini ortaya koyabilecek bir platform oluşturmaya çalıştık. Yeni bir ürün yeni bir düşünce ortaya koymak için hep beraberiz, öğrencilerimizin seslerini her yere duyurması için güzel bir ortam, öğrencilerimiz bu projeler için çok hazırlandılar. Öğrencilerimiz ortaya koydukları projeler ile Amasya Üniversitesini ve tüm ailesini tüm Türkiye\'ye duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar ifadelerini kullandı.