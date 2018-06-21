(Görüntülü) Üniversite mezuniyet töreninde sürpriz evlenme teklifi

ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezuniyet törenine diploma alan Onur Darıcı, kız arkadaşı Nagihan Kayahan\'ı sahneye davet ederek evlenme teklifinde bulundu. , BEÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezuniyet töreni, Farabi Kampüsü\'nde bulunan Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Öğrenciler hep birlikte kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Öğrenciler birbirlerini tebrik ettiği sırada kürsüye çıkarak mikrofonu eline alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Onur Darıcı, mezuniyet törenine katılan kız arkadaşı Nagihan Kayahan?ı sahneye davet etti. Sahneye gelen Nagihan Kayahan ile 8 yıllık birliktelikleri olduğunu ifade eden Onur Darıcı, misafirlerin coşkulu alkışları eşliğinde \'Benimle evlenir misin\' diyerek cebinden çıkardığı yüzüğü taktı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Nagihan Kayahan, evlilik teklifini kabul ederek Onur Darıcı?ya sarılınca, törendekiler mutlu çifti alkışladı.