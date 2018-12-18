(Görüntülü) Üniversite hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Erol AKKIR - Emrah GÜL ANTALYA (DHA) AÜ Hastanesi Acil Servis ve B Blok\'ta, olası bir yangına karşı tatbikat yapıldı. Hazırlanan senaryo gereği, çıkan yangın sonrasında B Blok\'taki hastaların güvenli bölgelere alınması canlandırıldı. AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yaptığı açıklamada, başarılı bir tatbikat geçirdiklerini, tespit ettikleri eksiklerin giderildiğini ifade etti. Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği (HAP) kapsamında 26 Haziran 2018\'de deprem tatbikatı yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, Tatbikatta yasal zorunlulukların yerine getirilmesinin yanı sıra afet ve acil durumlar karşısında yeteneklerimizi ve iyileştirmeye açık alanlarımızı gördük dedi. Amaçlarının her türlü olağan dışı duruma karşı olabildiğince hazırlıklı olabilmek, risk faktörlerini önceden tespit edebilmek, mümkünse ortadan kaldırmak, can ve mal kaybını aza indirmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Afet durumlarında ilk 72 saatte hastanenin kendi kendine yetebilmesi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek ve gerekli durumlarda dış kurumlarla sürekli iletişim halinde olmamızı gerekecektir diye konuştu.