(Görüntülü) Umut Ali, 66 gün sonra evinde

Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR- Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde 24 Temmuz günü hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan\'da tutuklanan Umut Ali Özmen (16), 64 gün cezaevinde kaldıktan sonra salı günü özgürlüğüne kavuştu. İşlemleri tamamlanan Umut Ali, bugün evine döndü. Türkgözü Sınır Kapısı\'ndan elinde Türk bayrağıyla yurda giriş yapan Umut Ali, diz çöküp vatan toprağını öptü, \"Türkiye\'yi çok özledim\" dedi. Akyaka\'ya bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi\'ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi. Köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen\'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen\'in 5 saatlik çabası sonucu Cebeci Sınır Karakolu\'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali\'nin Ermenistan\'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak, cezaevine konuldu. Umut Ali\'nin sınır ihlali nedeniyle Ermenistan\'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan\'ı arayarak, gencin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan\'ın bu talebine olumlu yanıt verdi. Mustafa Özmen, Kars Sağlık Meslek Lise\'si 3\'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Umut Ali\'yi almak için pazar günü Ermenistan\'ın başkenti Erivan\'a gitti. Burada yetkililerle görüşen Özmen, salı günü saat 14.00 sıralarında, 64 günün ardından oğlunu cezaevinden aldı. Baba- oğul, Türkiye\'ye dönebilmek için Erivan\'da işlemlerinin tamamlanmasını bekledi. İşlemleri tamamlandıktan Erivan\'dan Gürcistan\'a geçiş yapan Umut Ali Özmen ve babası Mustafa Özmen, bugün sabah saatlerinde Ardahan\'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı\'na geldi. Gümrük Müdürü Ahmet Yılmaz ve Emniyet Amiri Ayhan Karakuş Gürcistan tarafından Umut Ali Özmen ile babasını alarak Türk sınırına getirdi. Umut Ali Özmen, saat 11.10\'da elinde Türk bayrağı ile Türkiye topraklarına adım attı. Türk bayrağını öpen Umut Ali Özmen, vatanını çok özlediğini söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Umut Ali Özmen, \"Tekrar bu bayrağın altında yaşamaya devam edecek olmam anlatılmaz bir duygu. Orada herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadım. Gayet normal davrandılar. Tek başıma bir hücrede kaldım. El kol hareketleriyle anlaştım. Azerice bilen biri vardı, çat pat anlaşabiliyorduk. 4 kişilik odaydı ancak yabancı olduğum için tek kaldım. Pazartesi okuluma gideceğim. Vatan özlemi anlatılamayacak bir şey. Çok zordu orada. Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş. Türkiye\'yi çok özledim\" diye konuştu. Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten baba Mustafa Özmen ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.