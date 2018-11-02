(Görüntülü) Ümraniye'de yol çöktü: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE\'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yan taraftaki bir inşaatın güvenlik kulübesinde gece nöbetinde bulunan 2 güvenlik görevlisi toprak altında kaldı. Görevlilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde yapımı süren metro çalışmasının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yandaki inşaat alanında bulunan güvenlik kulübesindeki iki görevli göçük altından kaldı. Göçük çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin arama kurtarma çalışmaları sırasında saat 07.30 sıralarında güvenlik görevlilerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde\" 01.20 saatlerinde Dudullu - Bostancı Metro Hattı\'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında çökme meydana gelmiştir. İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir\" \"3 BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILMIŞTIR\" \"İBB Raylı Sistemler, AKOM, İtfaiye, Yol Bakım, İSKİ, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekipleri 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalar esnasında çevredeki bina ve yol ölçümleri düzenli olarak kontrol edilmekte olup, yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir\" İTFAİYE EKİBİNİ TAŞIYAN HALATLAR KOPTU 1 İTFAİYECİ ELİNDEN YARALANDI Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili toprak altındaki güvenlik görevlilerini arama kurtarma çalışmaları esnasında itfaiye ekiplerini taşıyan vince bağlı 4 halattan 3\'ü koptu. Kopan halata bağlı sepetteki itfaiyecilerden Ekip Amiri Serdar Yahşi hafif şekilde elinden yaralandı. Yahşi\'ye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ambulansta yapıldı. Elinden yaralanan Yahşi\'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.