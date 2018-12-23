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(Görüntülü) Ümraniye'de genç kızın acı ölümü

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE Altınşehir Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden genç kız feci şekilde can verdi

23 Aralık 2018 13:15

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE Altınşehir Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden genç kız feci şekilde can verdi. Olay saat 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir’de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan üçüncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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