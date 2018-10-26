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(Görüntülü) Ümraniye'de 2 katlı metruk binada yangın (2)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilen 2 katlı binada yangın çıktı

26 Ekim 2018 00:21

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE\'de kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilen 2 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, saat 18.30 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Meyvelibahçe Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Ümraniye, Çavuşbaşı ve Çengelköy itfaiye merkezlerinden ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken bir mahalle sakini yangını tinerci çocukların çıkarttığını iddia etti. İtfaiye ve polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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