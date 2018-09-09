(Görüntülü) Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası start aldı

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN (DHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası başladı. Kongre ve Sergi Sarayı\'nda 10 farklı ülkeden 300\'e yakın sporcunun katıldığı turnuvanın açılış töreninde konuşan belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, satrancın insan zihnini açan ve geleceği kurgulatan bir spor dalı olduğunu belirterek, \"Bu tür turnuvaları yapmamızın ana gayesi; gençlerimizi ve çocuklarımızı spora yönlendirmek, özellikle sokakta yaşanan olumsuz hadiselerden uzak tutmak, uyuşturucu belası ile buluşturmamak, spora yönlendirmek, bir araya getirmek, hem kentimizi tanıtmak hem de geleceği planlamaktır\" dedi. Ülke genelinde 17 tane uluslararası satranç turnuvasının düzenlendiğini dile getiren Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise federasyon bünyesinde 890 bin lisanslı sporcu bulunduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Kocamaz ile Tulay turnuvada ilk hamleyi yaparak turnuvanın açılışını gerçekleştirdi. 4 görme engelli sporcunun da birincilik mücadelesi verdiği turnuva 15 Eylül\'deki final müsabakaları ile sona erecek ve dereceye girenlere toplam 51 bin 850 TL ödül verilecek.