(Görüntülü) Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali başladı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BU yıl 13\'üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali, düzenlenen gala gecesiyle başladı. Bilecik Belediyesi tarafından 13- 25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen \'13\'üncü Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali\' kapsamında dün akşam Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi\'nde gala gecesi düzenlendi. Etkinliğe Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, Ak Parti Milletvekili Selim Yağcı, davetliler ile aralarında Murat Parasayar, İpek Tanrıyar, Nami Esatgil\'in de bulunduğu tiyatro oyuncuları katıldı. Belediye Başkanı Nihat Can, festivali geleneksel hale getirdiklerini belirterek, \"Birbirinden güzel oyunları seyircilerle buluşturacağız. Çocuklarımızı da unutmadık. Her gün 2 saat onlara da oyunlar izleme imkanı verilecek. Bu yıl 13\'üncüsü oldu, ama inşallah bu gelenek yıllarca sürecek\" dedi. Milletvekili Selim Yağcı da, Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali\'nin kendi belediye başkanlığı döneminde başlatıldığını ifade eder şunları söyledi: \"Bilecik ata toprağı. Sanatın anası da tiyatrodur. Bu fikirden yola çıkarak hareket ettik. Tiyatroya başlayalım ve festival yapalım dedik ve 13 yıl önce o günkü şartlarda, sahnelerin çok dar olduğu zamanlarda yola çıktık. İlk başladığımızda seyirci yoktu, şimdi ise bilet bulunmuyor. Sanata, sanatçıya ve sanatsevere çok önem veren bir kent durumuna geldik. Bu bundan sonra da böyle devam edecek. Bu kapsamda sanat için elimizden geleni yapmaya hazırız.\" Gecede milletvekili Selim Yağcı ile tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nami Esatgil\'e ödül verildi. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali\'nde; \'Şen Makas\', \'Olgun Portakal\', \'Sevgi Şimşeği\', \'Soğanlar Pembeleşinceye Kadar\', \'Annem 40 Yaşında Babaannem 20\', \'Kör Düğüm\', \'Varyemez\', \'Damadım Olur musun?\', \'Arabesk Müzikali\', \'Kaç Baba Kaç\' ve \'Buyur Burdan Kaç\' oyunları sahnelenecek.