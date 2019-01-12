(Görüntülü) Ulukışla'da seçmen sayısı nüfusu geçti iddiasına inceleme (3)

Ali KADI- Malik GÖDELİNER/NİĞDE, (DHA)- CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer\'in, Niğde\'nin Ulukışla ilçesinde nüfustan fazla seçmen bulunduğu iddiası üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Ulukışla Belediye Başkanı AK Part\'ili Ali Uğurlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan konutlara talep nedeniyle ilçe nüfusunun 7 bin 500\'ü aştığını, seçmen sayısının da 5 bin 900\'e yükseldiğini bildirdi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi olan Niğde\'nin Ulukışla ilçesinde 24 Haziran seçimlerindeki seçmen sayısında aradan geçen sürede 1700 artış olduğunu ileri sürdü. Gürer, \"İlçenin tabelasında nüfus 5 bin 800 yazılı ancak seçmen sayısı 5 bin 900\'a çıkmış. Burada AK Partili bir belediye başkanı görev yapıyor. Ben bu konuyu Meclis gündemine getirince, belediye başkanı Ulukışla\'ya çok büyük bir ilgi olduğundan bahsetti. 24 Haziran seçimlerinden bu yana 1700 seçmen hangi cazibeyle Ulukışla\'ya geldi?\" dedi. BELEDİYE BAŞKANI: NÜFUSUMUZ DA SEÇMEN DE ARTTI Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ise Milletvekili Gürer\'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çukurova\'nın yaylası olmaya aday Ulukışla\'ya konut yapılacağını belirten Başkan Uğurlu, konut almak isteyenlerin nüfusunu ilçeye taşıdığını, bunun etkisiyle ilçe nüfusunun 7 bin 500\'ü aştığını, seçmen sayısının da buna bağlı olarak 5 bin 900\'e çıktığını kaydetti. Uğurlu, açıklamasında şunları ifade etti: \"2014 yılında göreve geldiğimde Ulukışla\'mızın nüfusu 4 bin 800\'dü. Yapmış olduğumuz hizmetlerle ve hizmetlerdeki en önemli projemiz olan yaylacı turizmini geliştirmek amacıyla Ulukışlalılara yayla konutları yapılması noktasında vermiş olduğumuz desteklerle, yaklaşık 2 bine yakın konut yapıldı. Bunun içerisinde 1\'inci ve ikinci etap dahil olmak üzere. Yıllara bakıldığında 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında nasıl bir sonuç çıkacağı TÜİK tarafından açıklanacak. Nüfusumuzun hızla arttığını, Ulukışla\'nın göç veren ilçe değil de göç alan ilçe haline geldiğini yakınen göreceksiniz. Gerçeklerden uzak, Ulukışla\'nın kalkınmasına gelişmesine ve büyümesine karşı duran, yıllardır Ulukışla\'yı bu noktaya getiren zihniyetin temsilcileri Ulukışla ile ilgili olumsuz, kamuoyunu yanıltan bilgiler vermektedir. Kesinlikle yalandır.\" GENEL SEÇİMDE SEÇMEN SAYISI 4 BİN 446 Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarında, 24 Haziran seçimlerinde 8 mahallesi olan Ulukışla\'da 15 sandıkta 4 bin 446 seçmen gözüküyor. Köylerle birlikte ilçede 71 sandıkta toplam 16 bin 30 seçmen kaydı bulunuyor. İNCELEME BAŞLATILDI Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ulukışla\'daki seçmen sayısıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin, seçmen sayılarıyla ilgili çalışma yaptığını kaydetti.