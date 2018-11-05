(Görüntülü) Uludağ'da lüks tuvaletler villayı andırıyor 

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yaptırılan villa görünümlü 5 yıldızlı tuvaletler beğeni topluyor.

Uludağ\'daki 50 yıllık tuvalet sorunuTarım ve Orman Bakanlığı tarafından çözüme kavuşturuluyor. Bakanlık tarafından ayrılan 2,5 milyon liralık bütçe ile Sarıalan kamp alanında 2 adet hamamlı lüks, piknik alanında 2 adet, Kirazlıyayla\'da 1 adet, 2\'nci Oteller Bölgesinde de ise 1 adet tuvalet yapımına başlandı. Bakanlık tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yapılan 5 yıldızlı tuvaletler içerisinde her türlü konfor düşünülmüş. Özellikle kampçıların bulunduğu Sarılan bölgesindeki her birinin maliyeti 550 bin lirayı bulan hamamlı tuvaletlerin dış görüntüsü villayı andırıyor. Tamamen ahşap ve taş kullanılarak yapılan tuvaletler doğalgaz ile ısınıyor. Lüks tuvaletin içerisinde hamam, duşakabinler, soyunma dolapları, engelli vatandaşlar için özel tuvaletler bulunuyor.