(Görüntülü) Uludağ Yolu'nda kartpostallık kar manzarası

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA) Türkiye\'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi. Türkiye\'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da, dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştu. Zirve beyaz örtüyle kaplanırken dağ yoluda beyaza büründü. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ve kartpostallık görüntüler oluşturan Bursa-Uludağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.