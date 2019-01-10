(Görüntülü) Uludağ yarıyıl tatilinde dolup taşacak

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en büyük kış turizmi ve kayak merkezlerinden Uludağ\'da yarıyıl tatiline sayılı günler kala otellerde rezervasyonlar tamamlandı. Yaklaşık 40 bin tatilcinin beklendiği Uludağ\'da 3 günlük tatil yapmak isteyenler kişi başı ortalama 2 bin 500 lira ödeyecek.



Yarıyıl tatilinin en çok tercih edilen merkezlerinden Uludağ\'da yarıyıl tatiline günler kala otel rezervasyonları neredeyse tükendi. İki büyük gençlik festivalin de içinde bulunduğu dönemde Uludağ\'a yaklaşık 40 bin tatilci bekleniyor. Kış tatili için Uludağ\'a gelenler haftaiçi programları için ortalama 650 lira, haftasonu programları için ise ortalama 800 lira gecelik ücret ödeyecek. 12 bin üniversite öğrencisinin bu dönemde Uludağ\'a geleceğini söyleyen Alkoçlar Otel Bursa Grup Otelleri Müdürü Erçin Yalçın, “Çocuklarımızın, gençlerimizin okullarının yarıyıl tatiline az bir zaman kaldı. Yaklaşık 24 ilden, 80 üniversiteden, 64 kampüsten 12 bin üniversite öğrencimizin Uludağ’a gelmesini bekliyoruz. Yarıyıl dönemi yüzde 85 doluluk oranını buldu. Bu oran Cuma günü yüzde 100’ü bulur. 3 periyottan oluşan bu dönemlerde yer bulmak zorlaşır. Bu dönemde 3 ya da 4 günlük paketler alabiliyorsunuz. Günlük fiyat kişi başı 550-600 liraya denk geliyor. Yani bir kişinin tatili 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlara ulaşım dahil değil. Tabii ki bu fiyatlarımız ortalama, fiyatlarımız odalara göre değişkenlik gösterebiliyor\" dedi.



TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK FESTİVALLERİ ULUDAĞ\'DA



Türkiye\'nin en büyük gençlik festivallerinin bu dönemde Uludağ\'da gerçekleşeceğini söyleyen Yalçın, \"Toplamda 17 otel var. Bu oteller toplamda 5 bin yatak kapasiteli. Festivaller süresince ünlü DJ’ler ve sanatçılar da öğrencilerle buluşacak. Öğrenciler, gündüzleri kayak yapıyor, akşam üzeri etkinliklerde buluşuyor. Önce DJ performasları oluyor. Gece yarısından itibaren ise bölgedeki otellerde ünlü sanatçılar sahne alıyor. Öğrenciler zamanlarını böyle geçiriyorlar. Bu dönem yer bulmak gerçekten çok zor. Gelecek olanlar pazartesi gününe kadar rezervasyon yaptırmalı. Haftaya yüzde 100 doluluk oranı bekliyoruz\" diye konuştu.



\'REZERVASYONLAR 7 AY ÖNCE BAŞLADI\'



Yarıyıl tatili ve gençlik festivalleri için ilk rezervasyonların 2018\'in Temmuz ayında başladığını söyleyen Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk de \"Yarıyıl tatiline yaklaştığımız bu günlerde yoğunluktan daha öte durumdayız. Yarıyıl dönemi satışlarına erken rezervasyonla 2018\'in Temmuz ayında başlamıştık, haliyle tamamen doluyuz. 2, 3 ve 4 günlük programlarda haftaiçi ve haftasonu için paketler hazırladık. Haftaiçi gelen misafirlerimiz gecelik 655 lira ücret ödeyecek. Haftasonu ise bu fiyat gecelik ortalama 800 lira oluyor. Geçen yıllarda 15-20 gün arası süren festival bu sene 1 ay sürecek. Haliyle konaklayan misafir sayımız arttı, otelimizde festival döneminde toplamda 20 bin kişi konaklayacak. Bu rakam Uludağ geneline bakıldığında çok daha fazla olacaktır\" dedi.



