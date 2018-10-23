(Görüntülü) Ülkü Ocakları'ndan 'Andımız' okumalı Memur-Sen protestosu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Ülkü Ocakları üyesi bir grup, Memur-Sen binası önünde sendikayı protesto edip, \'Andımız\'ı okudu.



Bolu Ülkü Ocakları kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi\'nde bulunan Memur-Sen Bolu İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup bina önünde Danıştay\'ın kararına karşı çıkan açıklamalar yapan Memur-Sen\'i protesto etti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, \"Danıştay 8. Dairesi\'nin vermiş olduğu karara göre andımızın tekrar okutulması gündeme gelmiştir. Gündeme düşmesi ile beraber eteği tutuşanlar, Türklük düşmanları harekete geçmiş, yüce Türk yargısı eleştirilir ve hakaret edilir boyutlara gelmiştir. Amerikan uşakları ülkemizden adeta bir kuş gibi uçarken seyirci kalanlar, Türk milletinin hassasiyeti olan \'Andımız\'a karşı adeta bir top yekün savaş açmışlardır. Liderimizin ve Genel Başkanımızın da dediği gibi Andımız\'a FETÖ zihniyetli memleket düşmanları karşı çıkmaktadır.\" dedi. Ülkücü grup daha sonra \'Andımız\'ı okuyup, \'Ülkücü Yemini\' ettikten sonra dağıldı.