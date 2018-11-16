(Görüntülü) Ulaştırma Bakanı Turhan'dan televizyon kulesi açıklaması (DETAY)

Gökhan ÇELİK- Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Turhan, kuleyi 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.







Öğle saatlerinde bastıran sağanak yağıştan dolayı şantiyede inceleme yapamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, proje yönetim merkezinde yetkililerden brifing aldı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Turhan, “Çamlıca TV-Radyo Kulesi, İstanbul’un en yüksek noktalarından biri olan Küçük Çamlıca’da inşa edilmektedir. TV kulesi olmaktan öte, her iki korulukta da bulunan kuleleri tek bir yapıda toplayacak simge bir yapı olacaktır.” dedi.







Daha sonra kulenin teknik bilgilerini basın mensupları ile paylaşan Turhan, şöyle konuştu:















“Kule Küçük Çamlıca’da 218 kotunda bulunan bir arazide inşa ediliyor. Kulenin toplam oturduğu alan 2 bin 425 metrekare. Kulenin uzunluğu zeminden 369 metre yükseklikte. Bu deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe karşılık geliyor. Kulenin bulunduğu alan çevre düzenlemesi ile birlikte 30 bin 150 metrekare. Kulede kat yüksekliği 45’i zeminden yukarı 4’ü zeminden aşağı olmak üzere 4 kattan oluşuyor. Kulede iki adet panoramik asansör var. Yine bu kulede 33 ve 34’üncü katlarda iki seyir bölümü ve 39 ve 40’ıncı katlarda da 2 restoran olacak. Kuleye çıkan panoramik asansörler güneydoğu ve kuzeybatı şeklinde yerleştirilmiştir. Asansörlerin kuleye çıkış süresi 1 dakika civarında olacaktır. Bu asansörler bir yandan tarihi yarımadaya, bir yandan da boğaza ve Karadeniz kıyılarına bakacaktır. Bu kuleyi yılda 4 buçuk milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz.















Betonarme kule inşaatı ile çelik antenin montajı tamamlandı. 2 çelik bloğun montajı da tamamlandı. 3’üncü bloğun kuleye çekilmesine bu ay sonunda başlanacak. Kalan 4 bloğun imalatı devam ediyor. Bunların montajını mart ayı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Toplamda bu kuleyi 2019 Temmuz ayı gibi açmayı planlıyoruz. Kaynak işleri ve blokların kuleye monte edilmesi için rüzgarın 40 kilometre saatin altında olması gerekiyor. Kulenin tamamlanması ile birlikte tüm antenler kaldırılacak ve Çamlıca tepesi eski güzelliğine kavuşacaktır.”