(Görüntülü) Ukrayna'daki Ortodoks Kiliselerinin durumu İstanbul'da tartışıldı

Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ - İSTANBUL,(DHA) RUS Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill, İstanbul Fener Rum Kilisesi\'ni ziyaret etti. Görüşmede, Ukrayna\'da 3\'e ayrılan Ortodoks kiliselerinin yeniden birleştirilmesi konuşuldu. Sabah saatlerinde Fatih\'te bulunan Fener Rum Patriği\'ne gelen Rus Patrik Kirill\'i, Fransa Metropoliti Emanuel karşıladı. Daha sonra kilisede Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un da katıldığı toplantıya geçildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Ukrayna\'da 3\'e bölünen kiliselerin yeniden birleştirilmesi ve diğer Ortodoks Kiliseleri\'nin durumunun konuşulduğu öğrenildi. Görüşmede bulunan ve Diyalog Komitesi\'nde yer alan Fransa Metropoliti Emanuel, görüşmede konuşulanları DHA\'ya anlattı. Dünyadaki tüm Ortodoks Kiliselerinin durumu ile ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarını belirten Emanuel, “Ukrayna meselesinde çözüm sağlamak için bütün Ortodoks kiliseleri ile görüşüyoruz. Bugün olduğu gibi diyalog çağrısı yapıyoruz. Ukrayna\'da kiliseler 3\'e bölündü onu birleştirmeye çalışıyoruz. Orada Rus Patriğin de bir kilisesi var ve biz onun da birleşmesini istiyoruz. 25 yıllık bir bölünme söz konusu, bunların birleşmesi gerekir. Bu anlamda Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill ile verimli bir görüşme yaptık\" ifadelerini kullandı.