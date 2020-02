(Görüntülü) Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesi Hatay'a getirildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- UKRAYNA\'nın Harkov kentinde, arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız’ın cenazesi, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki baba evine getirildi. Cenazeyle birlikte Hatay\'a gelen Buket’in babası Levent Yıldız, \"Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor\" diye feryat etti.



Ukrayna\'da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülmüştü. İki genç kızın katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez, olayın ardından İstanbul\'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Babası tarafından teslim alınan Buket Yıldız\'ın cenazesi havayolu ile önce İstanbul\'a oradan da yine havayolu ile memleketi Hatay\'a getirildi. Cenaze daha sonra karayolu ile Samandağ ilçesine götürülerek Devlet Hastanesi\'nin morguna konuldu.



\'HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK\'



Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Levent Yıldız, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Sözün bittiği değil, başlamayacağı bir yerdeyiz. Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor. Ama acılarımızı unutup kadın şiddetine karşı ne varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağız” dedi. Buket Yıldız’ın cenazesinin, Samandağ ilçesinde saat 11.00’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.