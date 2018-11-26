(Görüntülü) Ukrayna Rus gemilerinin Ukrayna gemilerine ateş açtığını iddia etti

Sonat Kerem / Kiev, 26 Kasım (DHA) - Ukrayna ordusu, Rusya’nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açtığını iddia etti.



Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Kerç Boğazı’ndan geçiş sırasında Ukrayna gemilerine Rusya tarafından ateş açıldığı ve iki askerin yaralandığı iddia edildi. Açıklamada ayrıca, Rusya özel kuvvetleri tarafından Ukrayna\'nın üç savaş gemisine el konulduğunu ve Ukraynalı askerlerin gemilerde mahsur kaldığı belirtildi.



Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, söz konusu Rus gemisinin Ukrayna gemisini vurma anı olduğu iddia edilen bir görüntü yayımladı.



Avakov’un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüntülerde Rus askerlerine Ukrayna gemisinin vurulma emrinin verildiğinin görüldüğünü belirterek, “Bu, uluslararası mahkemede kanıt olacak” dedi.



Ukrayna\'nın Rusya\'ya bildirmeden Kerç Boğazı\'ndan geçme girişimi nedeniyle iki ülkenin savaş gemileri arasında gerginlik yaşanmıştı. Rusya, 25 Kasım’da Ukrayna ile yaşanan sorunlar sebebiyle, büyük bir kargo gemisini Kerç Boğazı’nda demirleyerek Karadeniz üzerinden Azak Denizi’ne geçişi kapatmıştı.