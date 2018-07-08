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(Görüntülü) Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (1)

Hüseyin BOZOK/HASSA (Hatay)- HATAY'ın Hassa ilçesinde 1 Temmuz günü kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6), 8'inci günde cansız bedeni bulundu

08 Temmuz 2018 17:07

Hüseyin BOZOK/HASSA (Hatay)- HATAY\'ın Hassa ilçesinde 1 Temmuz günü kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar\'ın (6), 8\'inci günde cansız bedeni bulundu.



Ailesiyle birlikte Amanos Dağları\'nın eteklerinde yer alan Hassa\'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi\'ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynağın bulunduğu bölgede kayboldu. Kaçırılmış olma ihtimali de değerlendirilen Ufuk\'u arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.



Yapılan arama çalışması sonucunda Amanos dağlarında, aramaların 8\'inci gününde, bugün öğle saatlerinde kayıp Ufuk\'un cansız bedeni bulundu.

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