(Görüntülü) UEDAŞ'tan, Yalıntaş Ortaokulu'na teknolojik ekipman desteği

BURSA,(DHA)- ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ), sosyal medyadan başlatılan destek çağrısını karşılıksız bırakmayarak, bilişim sınıfı olmayan Yalıntaş Ortaokulu\'na teknolojik ekipman desteğinde bulundu.Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin yüzünü güldürecek faaliyetlere imza atıyor. Sosyal sorumluluk projelerinden \'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat\' projesiyle yurdun dört bir yanındaki öğrencilere kitap yardımı yapan UEDAŞ, sosyal medyadan kendilerine ulaşan \'bilişim sınıfı\' için destek çağrısına duyarsız kalmadı. Şirket bünyesinde ihtiyaç fazlası olan 17 monitör, fare (mouse) ve ekipman gibi cihazları Bursa\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Yalıntaş Ortaokulu?na bağışlayan UEDAŞ, bilişim sınıfının oluşturulmasına katkı sağladı. UEDAŞ ekipleri, cihazların teslimi için okula giderek oluşturulacak bilişim sınıfını yerinde inceledi. Okulda gerçekleşen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Yalıntaş Ortaokulu Müdürü Naci Özgür, Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yordam, UEDAŞ Ar-Ge Direktörü Mutlu Dalkaç, UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı?nın yanı sıra Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve UEDAŞ ile Limak Enerji kurumsal iletişim birimi ekipleri katıldı. UEDAŞ, oluşturulan bilişim sınıfına \'Şehrin Işıkları\' yarışmasında dereceye giren fotoğraflardan oluşan tabloları da hediye etti. Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, eğitime desteklerinden dolayı UEDAŞ\'a plaket sundu.