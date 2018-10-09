(Görüntülü) Ucuz ekmek kuyruğu

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen 200 gramlık Kent Ekmek 60 kuruştan satılıyor. Ekmek satış büfelerinin önünde özellikle sabahları uzun kuyruklar oluşuyor.



Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından bir tanesinin de Kent Ekmek Üretim Tesisleri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, fiyatı dengede, kaliteyi üst seviyede tutma hedefiyle yola çıktıklarını, her gün 15 çeşit 160 bin adet ekmek ürettiklerini belirtti. Çelik, \"Kayserili hemşehrilerimize son derece sağlıklı 200 gram ekmeği 60 kuruştan satmaya devam edecegiz\'\' dedi.



Kent Ekmek’e gelen unun öncelikle tesisler içindeki laboratuvara alındığını vurgulayan Mustafa Çelik, \"Unu, tüm kalite testlerinden geçtikten sonra onaylanırsa silolarımıza alıyoruz. Daha sonra unumuz elektronik ortamda dışarıdaki silolardan hangi undan ne kadar gelecekse hiçbir katkı maddesi kullanılmadan karışım teknesine geliyor. Buradan hamur makinelerine gönderiliyor ve el değmeden yoğrularak bir süre mayalanması için dinlendiriliyor\" dedi.



Hamurun daha sonra otomatik olarak kesme-tartma makinesine boşaltıldığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, otomatik olarak gramajına göre kesilen hamurun ara dinlenme makinesinde de bir süre dinlendirildiğini, daha sonra da şekil verme makinesinde ilk şeklini aldığını belirtti.



Saat 23.00’de başlayan ekmeğin pişirilmesi sürecinin gece yarısı saat 02.00’ye kadar sürdüğünü ve ekmeğin fırından çıkmaya başladığını ifade eden Başkan Çelik, “Fırından çıkan ekmeğin ısısı 100 derece. Çıkan ekmeği hemen kasalarsanız hamur olur ve lezzetini kaybeder. Döner kuleyle 100 derece sıcaklıktaki ekmek 30 dereceye iniyor ve ambalajlamaya geçiyor. Sabah da hemşehrilerimize sunuluyor\" dedi.



Kent Ekmek’in fiyatında yaptıkları düzenleme hakkında da açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Çelik, \"Ekmeğin fiyatını 60 kuruşa çektik. Fiyatı dengede, kaliteyi üst seviyede tutmak tek amacımız. Fırını açtığımız gün ekmek gramajımız 250 gramdı ve fiyatımızı 75 kuruş olarak açıklamıştık. Geçtiğimiz günlerde hükümetimizin aldığı kararla ekmek israfını önlemek için, ekmek gramajının düşürülmesi konusunda bir yönetmelik yayımlandı. Dolayısıyla ekmek 200 grama kadar yapılabilir hale geldi. Biz de ekmek israfı için alınan bu yönetmelik kararıyla ekmeğimizi 200 grama indirdik ve fiyatı da 60 kuruşa çektik\" diye konuştu.

