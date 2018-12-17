(Görüntülü) Uçuruma yuvarlanan traktörünün altında can verdi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde İbrahim Contarlı(45), tarla sürdüğü traktörüyle uçuruma yuvarlandı. Contarlı, hayatını kaybetti. Olay Kadirli ilçesine bağlı Karakütük Köyü Contarlılar Mahallesi\'nde yaşandı. İddiaya göre zeytin bahçesinde çalışan 3 çocuk babası İbrahim Contarlı, 80 KA 796 plakalı traktörüyle tarla sürmeye başladı. Ancak bir anlık dalgınlıkla uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Contarlı’yı kurtarmak için jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerine belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. İş makinelerinin uzun süren çalışması sonucu Contarlı\'nın cesedi traktörün altından çıkartılabildi. İbrahim Contarlı\'nın cesedi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.