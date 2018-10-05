(Görüntülü) 'Uçan Kütüphane' okul duvarlarını renklendirdi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KISITLI olanakları bulunan çocukların sosyal ve bilinçsel gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan ‘Uçan Kütüphane’, kırsal kesimden göç ve Suriyeli ailelerin yoğun olduğu Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesi’ndeki öğrencilerle Leyla Bayram İlkokulu bahçe duvarını boyadı.



Bütün canlıların eşit, özgür ve adil bir yaşam kurabilmeleri için 2010 yılında kurulan Yuva Derneği çocukların sosyal ve bilinçsel gelişimlerini ve aynı zamanda okullaşmalarını desteklemek amacıyla 2 yıl önce ‘Uçan Kütüphane Projesi’ni başlattı. Kamusal hizmetlere erişimin sınırlı veya olmadığı alanlarda çocukların sokakta geçirdiği vakti daha nitelikli ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlayabilecek bir öğrenme alanı yaratmayı hedefleyen Uçan Kütüphane, Suriye sınırındaki bazı kentlerden sonra İstanbul’da Sultangazi’den sonra Avcılar’a geldi. Alman Kültür Merkezi\'nin (Goethe-Institut İstanbul) de destek verdiği ‘Destekleyici Göç ve Uyum Programı’ çerçevesinde ilk olarak Mardin’de hayata geçirdiği, sabit bir yerde kalmadığını simgelediği için \'Uçan Kütüphane\' adı verilen 84 metrekarelik eğitim konteynerinin Avcılar’da ‘İhtiyaç gerektiği’ için burada daha fazla kalması kararlaştırıldı. Konteynerin bulunduğu Milli Egemenlik Parkı’ndaki etkinlikler, İngiltere’de yaşayan İspanyol sanatçı Jose Carlos Conde Acuaviva’nın Türkiye’ye gelmesi ile parkın hemen yakındaki 5 bini aşkın Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencisinin devam ettiği Leyla Bayram İlkokulu’nda sürdürüldü. Görevliler boya kovalarını okul bahçesine taşırken, İspanyol sanatçı ilk kez çocuklar için düşündüğü uzaydaki figürlerin taslaklarını duvarlara çizdi.



Aynı sıraları paylaşan Türk ve Suriyeli öğrenciler teneffüslerde merakla olanları izlerken, bu çalışmaya ilgi gösterdi. Okul yöneticileri ile yapılan görüşme sonunda 4’üncü sınıf öğrencileri resim derslerinde 15’er kişilik gruplar halinde bahçeye çıkarılarak sanatçı ve diğer görevlilerle birlikte fırça sallayarak çizilen karakterleri renklendirdi. Yuva Derneği Eğitim Sorumlusu Gülistan Koç, \"Birçok etkinlik yaptığımız Uçan Kütüphane’nin içini, bulunduğu parkı renklendirerek ve çeşitlendirerek çalışmalarımızı yürüttük. Artık mahalleyi güzelleştirme vaktimiz gelmişti. Kurduğumuz bu hayellerde İspanyol sanatçı bir arkadaşımızla yollarımız kesişti. Temel amacımız aslında çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve bir yolculuğa çıkmalarıydı” dedi. İlk kez ellerine boya fırçası alarak duvarları sevimli karakterlerle renklendiren öğrenciler, resimler ortaya çıktıkta mutlu göründü.

