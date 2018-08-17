(Görüntülü) Uçak tuvaletinde sigara içen yolcuya bin 717 TL ceza kesildi

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY)\'nın New York-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının tuvaletinde sigara içen yolcuya bin 171 TL ceza kesildi.





THY\'nin New York-İstanbul seferini gerçekleştiren TK12 sefer sayılı yolcu uçağında ABD pasaportlu ve Mısır\'a transit giden M.D. adlı yolcu, tuvalette sigara içti. Durumu fark eden kabin ekipleri, kaptan pilota haber verdi. Atatürk Havalimanı\'na inen uçağa polis ekipleri çağrıldı. Uçağın içine gelen polis ekipleri, sigara içen yolcuyu karakola götürdü. Kabahatlar Kanunu\'na göre, bin 717 TL para cezası verilen yolcu, işleminin ardından Mısır\'a gönderildi.