(Görüntülü) Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak

Taylan YILDIRIM-Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - AYDIN Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı Karacasu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulunan, tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitim verdiği Merve Altun\'un cenazesi, otopsi için İzmir\'e getirildi. Yılmaz ve Altun\'a, DNA testi yapılacak. Test sonrası cenazeler, ailelerine teslim edilecek.



Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan eğitim uçuşu için pazartesi sabahı kalkan, TC-JZC tescilli, tek motorlu, Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun\'un olduğu belirlendi. Uçaktan en son, saat 10.26\'da Denizli\'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında \'acil durum\' bilgisi alındı. Bölgede karadan ve havadan yapılan aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Alana kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler, çalışmalarına dün sabah günün aydınlanmasıyla yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda, uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın\'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada ilk olarak tekerlek aksamına ardından uçağın enkazına ulaştı. Ekipler, ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun\'un da cansız bedenlerini buldu. Olay yerindeki ilk incelemeden sonra cenazeler, Karacasu Devlet Hastanesi\'ne, buradan da İzmir\'deki Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Pilot ve öğrencisine, DNA testi yapılacak. Test sonrası cenazeler, ailelerine teslim edilecek.



HAYALLERİ YARIM KALDI



Eğitmen pilot Hamdi Yılmaz\'ın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) bünyesindeki görevinin ardından emekli olup, 8 ay önce Çıldır\'daki uçuş akademisinde görev yapmaya başladığı öğrenildi. Pilot adayı Merve Altun\'un ağabeyinin de pilot olduğu, hayalinin ise mühendis olmasına rağmen ağabeyi gibi pilot olup, aynı uçakta uçmak olduğu belirtildi.