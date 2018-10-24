(Görüntülü) Uçak kargoyla daha ucuza ihracat

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar\'ın girişimiyle ihracat için Turkish Cargo ile kargo anlaşması yapıldı. Rusya\'ya ihraç edilecek tüm ürünlerdeki fiyatlar genel kargolarda 1 tonun üzerindeyse 55 dolar, bozulabilir kargolarda ise 1 tona kadar 65 dolar, 1 tonun üzerinde ise 60 dolar olarak belirlendi.



Antalya\'da 20 gün önce gerçekleştirilen ve ihracat rakamlarının açıklandığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) toplantısının ardından BAİB Başkanı Hakkı Bahar, uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi sonuçlandırdı. BAİB ile THY\'ye ait Turkish Cargo arasında yapılan anlaşma gereği Antalya-Rusya arasında uçak kargo kullanılarak ihracatın yolu açıldı.



Projenin başlangıcından itibaren gelinen süreci anlatan Başkan Bahar, BAİB seçimlerinin ardından Turkish Cargo\'nun kendilerini ziyarete geldiğini, ziyarete gelenler arasında üniversiteden arkadaşlarının olduğunu ve projenin fitilini bu görüşmede ateşlediklerini söyledi. İhracat için neler yapılabileceği konusunda görüşmeler yapmak için hemen bir proje hazırladıklarını aktaran Bahar, Antalya\'dan Rusya\'daki Vnukovo Havalimanı\'na basitleştirilmiş gümrük hattının aktif olmadığını öğrendiğini anlattı.



Vnukovo Havalimanı\'nın yöneticilerini tatil yaptıkları Nis\'te bularak pasif durumdaki gümrük hattını aktifleştirmek için görüşmeler yaptıklarını kaydeden Bahar, “Duyduk ki yöneticiler Nis\'te tatildelermiş. Hemen gittik. Görüşmeler sonrasında aktif hale getirdik. Sonrasında Turkish Cargo ile protokolu imzaladık. Genel kargolarda 1 tonun üzerindeyse 55 dolar, bozulabilir kargolarda ise 1 tona kadar 65 dolar, 1 tonun üzerinde ise 60 dolar olarak belirlendi\" dedi.



Yaş sebze meyve, çiçek, otomobil parçası dahil olmak üzere tüm ürünlerin bu kapsamda ihraç edilebileceğini ifade eden Bahar, sözleşmenin 2019 Ocak ayına kadar süreceğini ancak bu sözleşmenin sürekli yenilenmesinin de yine kendi ellerinde olduğunu ifade etti.



Uzakdoğu için de çalışma içerisinde olduklarını belirten BAİB Başkanı Hakkı Bahar, uçak kargo gelişmelerinin sektörde bir merak uyandırdığını, ancak bu tarz bir kültür olmadığı için yavaş yavaş hareketlendiğini söyledi. Alışkanlıkları bir anda değiştirmenin kolay olmadığını aktaran Hakkı Bahar, fiyatların BAİB\'e özel olduğunu, uçak kargodan yararlanmak isteyenlerde BAİB üyeliği arandığını söyledi.

