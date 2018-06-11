(Görüntülü) U23 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi 1

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)





U23 Avrupa Güreş Şampiyonası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.



İstanbul Bağcılar Spor Salonu\'nda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 Avrupa Güreş Şampiyonası, bu akşam yapılan finallerle sona ererken, Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı 125 puan elde ederek turnuvayı ikinci sırada noktaladı. Şampiyonanın son gününde serbest stilde 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve final maçları oynandı.



92 kilo repesaj maçında Semih Yazıcı, Belarus\'tan Aliaksei Rudzianok\'u 14-3 yenerek bronz madalya mücadelesine çıkma hakkını elde etti. Bronz madalya için İsviçre\'den Samuel Scherrer ile karşılaşan Semih rakibini 5-1 yenerek bronz madalya kazandı.



125 kiloda Türkiye\'yi temsil eden Hüseyin Mehmet Civelek de repesaj maçında Macar Mihaly Nagy\'yi 1-1 berabere biten maçın ardından sayı avantajı ile yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkını yakaladı. Hüseyin bronz madalya mücadelesinde Belaruslu Vitali Piasniak\'ı 3-3 sona eren maçın ardından sayı avantajıyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.



61 kiloda Ertuğrul Kahveci de bronz madalya maçında Azeri Elchin Valiyev\'i 7-6 yenerek bronz madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.



Arif Özen ise 86 kilo final maçında Arsen Ali Musalaliev\'e 9-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı şampiyonayı 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ve 125 puanla ikinci sırada tamamladı. Rusya 215 puanla birinci, Gürcistan ise 119 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Türkiye U23 Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nı 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamladı. Grekoromen Milli Takımı ikinci, Kadın Milli Takımı üçüncü, Serbest Güreş Milli Takımı ise ikinci oldu.