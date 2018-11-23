(Görüntülü) Tuzla'daki cinayetin zanlısı yakalandı

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Tuzla\'da özel bir hastanenin önündeki otomobilde öldürülen Levent Kırcılar\'ın cinayet şüphelisi Mehmet Kargı gözaltına alındı. Kargı, otomobilde alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktığını, Kırcılar\'ın silahını almak için hamle yaptığını, kendisinin önce davranarak ateş ettiğini öne sürdü. Kargı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yayla Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde geçen Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında park halindeki 34 DD 9865 plakalı otomobilde bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis öldürülen kişinin bölgede esnaflık yapan Levent Kırcılar(43) olduğunu belirledi. Kırcılar\'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. \'SİLAHIMA HAMLE YAPTI ÖNCE BEN DAVRANDIM ATEŞ ETTİM\' Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan kişinin Mehmet Kargı (41) olduğunu belirledi. Yağ ticareti ile uğraşan Kargı, Pendik\'te gözaltına alınırken, aynı adreste yapılan aramalarda Kargı\'nın olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde Kargı\'nın, “Araçta alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Kavga etmeye başladık. Üzerimdeki silahı almak için hamle yaptı. Ben erken davranarak ateşledim\" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Kargı\'nın tehdit, yaralama, hakaret, açıktan hırsızlık, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmekten, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile kasten yaralama, mala zarar verme, kötü muamele, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali konularından kaydı çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kargı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.