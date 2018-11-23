T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) TUZLA'DAKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Tuzla'da özel bir hastanenin önündeki otomobilde geçtiğimiz Çarşamba günü işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

23 Kasım 2018 21:00

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Tuzla\'da özel bir hastanenin önündeki otomobilde geçtiğimiz Çarşamba günü işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Levent Kırcılar\'ın öldürüldüğü olayda cinayet şüphelisi Mehmet Kargı\'nın otomobili park etmesi ve ardından araçtan çıkarak sakin bir şekilde yolun karşısına geçmesi görülüyor. Olay Yayla Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde çarşamba günü saat 06.30 sıralarında park halindeki 34 DD 9865 plakalı otomobilin içerisinde gerçekleşmiş, Levent Kırcılar (43) otomobilin içinde hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan kişinin Mehmet Kargı (41) olduğunu belirledikten sonra Kargı\'yı Pendik\'te cinayette kullanılan silahla yakalamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ali AKSOYERİSTANBULDHA TuzlaLevent KırcılarMehmet KargıOlay Yayla Mahallesi Vatan CaddesiDDGüvenlikAsayişCinayet Büro AmirliğiKargı Pendik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24