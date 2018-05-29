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(Görüntülü) Tutuklu ve hükümlü yakınlarından 'af' eylemi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, 'af yasası' çıkarılmasını istedi

29 Mayıs 2018 20:16

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, Ömer Halisdemir Meydanı\'nda bir araya gelerek, \'af yasası\' çıkarılmasını istedi. Çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, af çıkarılması için eylem yaptı. Eylem yapan aileler, \'Af istiyoruz af\', \'Mahkumlara af, özgürlük\' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Dündar Zencirli, \"Devlet büyüklerimizden af istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızdan, Başbakan\'ımızdan rica ediyoruz. Kadın tacizlerine, teröristlere, FETÖ\'ye af istemiyoruz. Çocuk tacizlerine af istemiyoruz. Normal suçu olanlara, suçu az olanlara af istiyoruz\" dedi. Grup üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.

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