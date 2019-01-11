(Görüntülü) TÜSİAD / Bilecik: Daha güçlü bir "marka ülke" olmamız gerekiyor

İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Türkiye’nin 2023’te hedeflediği ekonomik kazanımlara ulaşması için daha güçlü anılan bir ‘marka ülke’ olması gerekiyor” dedi.
Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde farklı kategorilerde toplam 6 ödül alan Beko “Büyük Ödül”ün sahibi oldu.
Ak Enerji, LC Waikiki ve Hepsiburada ise bu yıl 3’üncü defa The ONE Awards ödülünü almaya hak kazandı ve ödüllerine birer yıldız ekledi.
“The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde konuşan Bilecik, Türkiye’nin kurumlarıyla, kültürüyle ve başarı hikayeleriyle markalaşmasının önemini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemiz, marka olmak için çok güçlü bir potansiyele sahip. Hayalimiz, ülkemizin bu potansiyelini hızla hayata geçirmesidir.
“Sahip olduğumuz coğrafi, tarihi ve siyasi güçle; demokratik, insan haklarına saygılı, uzlaşma içinde yaşayan, teknoloji üreten, yarınlara hazır, eğitimli genç nüfusumuzla Türkiye için yeni başarı hikâyeleri yazabilir ve Türkiye’nin marka değerini artırabiliriz.”
Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ise, 2018’de itibarını artıran markaları ve ajanslarını tebrik etti ve şöyle devam etti:
“2019 pazarlama bütçelerinin daralacağı bir yıl olacak. Bu belirsizlik içerisinde her an hazır ve tetikte olmak gerekir. Geleneksel hale getirdiğimiz yılın ilk pazarlama etkinliği olan The ONE Awards’da her yıl bir dilekte bulunuyorum. Bu yılki en güçlü dileğim 2019’un 2018’den daha kolay olması.”
The ONE Awards 2018’in en itibarlıları ise şöyle:
Akaryakıt Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Petrol Ofisi
Atıştırmalık Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Şölen
Gıda Kategorisi “Yılın İtibarlısı” SuperFresh
Binek Otomotiv Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Renault
Ticari Otomotiv Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Karsan
Gayrimenkul ve İnşaat Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Nef Gayrimenkul ve İş GYO
Beyaz Eşya Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Beko
Ev Bakım Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Bingo
Kozmetik Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Estee Lauder
Gazlı İçecek Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Fanta
Gazsız İçecek Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Uludağ Limonata
Holding Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Boyner Holding
Turizm ve Seyahat Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Tatil Sepeti
Sigorta Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Ak Sigorta
E-Ticaret Siteleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Hepsiburada
Bankacılık Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Türkiye İş Bankası
Fast Food Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Burger King
Kredi Kartları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Axess
İlaç Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Bilim İlaç
Süpermarket Kategorisi “Yılın İtibarlısı” CarrefourSA
Giyim/Moda Kategorisi “Yılın İtibarlısı” LC Waikiki
Kafe Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Özsüt
Restoran Kategorisi “Yılın İtibarlısı” HD İskender
Kişisel Bakım Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Head & Shoulders
Kargo Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Sürat Kargo
Ayakkabı-Çanta Kategorisi “Yılın İtibarlısı” FLO ve Greyder
Katılım Bankacılığı Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Vakıf Katılım
Sağlık Kurumları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Amerikan Hastanesi
Otomotiv Lastiği Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Pirelli
Küçük Ev Aletleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Beko
Enerji Firmaları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Ak Enerji
Hava Yolları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Pegasus
Lojistik Firmaları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Ekol Lojistik
The ONE Awards Özel Ödülü Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi “Yılın İtibarlısı” “Eşitsizliklerin Azaltılması” Projesi – İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı
Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı Titrifikir
Yılın İtibar Kazandıran Dijital Ajansı Gri Creative
Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı Lobby PR
Yılın İtibar Kazandıran Medya Planlama Ajansı Mindshare Türkiye (Fotoğraflı)