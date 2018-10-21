(Görüntülü) 'Turşucu köyü'nde kış öncesi üretim hızlandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en önemli turşu üretim merkezi olan ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren Bursa\'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi\'nde kış öncesi turşu üretimi hızlandı. \'Turşucu köyü\' olarak bilinen Gedelek\'te yılda 25-30 bin ton turşu üretimi yapılıyor. Türkiye\'nin turşu ihtiyacının yüzde 40\'ını sağlayan Gedelek\'te, 100\'ün üzerinde imalathanede doğal yöntemlerle yaklaşık 40 çeşit turşu üretimi yapılıyor. Kırsal Gedelek Mahallesi\'nde 100\'ün üzerinde işletme olduğunu belirten işletmeci Sezai Mutlu, \'\'Burada, irili ufaklı bir çok imalathane var. Biz büyük firmalardan biri olduğumuz için yurt dışı çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Genellikle İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan\'a ihracat yapıyoruz. Köyümüz, Türkiye\'nin \'Turşucu Köyü\' olarak biliniyor. Türkiye\'nin turşu ihtiyacının yüzde 40\'ını bu köy karşılıyor. Karpuz turşusundan yumurta turşusuna kadar bir çok çeşit turşu var. Ama pazar olarak en çok rağbet gören turşularımız, kornişon, lahana ve acı biber turşularıdır. Köy olarak yıllık 25-30 bin ton turşu üretiyoruz\'\' dedi. Kış aylarının yaklaşmasıyla turşu üretiminin hızlandığını belirten Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener de \'\'Burası turşucular köyü olarak bilinir. Bu sene 6\'ncı Turşu Festivalini düzenledik. Ürünlerimizi ve köyümüzü tanıttık. Eskiden turşu, kışın tercih ediliyordu. Ama şimdi hem yaz aylarında da tercih edilir oldu. Türkiye’nin birçok bölgesinden getirilen sebzeler burada turşu oluyor. Mahallemizin nüfusu bin 900, çevre il ve ilçelerden de 3 bin dolayında insan buraya çalışmaya geliyor. Yıllık olarak 20 ile 30 bin ton arasında turşu üretip, tüketime sunuyoruz. Almanya, Amerika ve özellikle Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz\'\' diye konuştu.