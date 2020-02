(Görüntülü) TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'dan belediye ve okulların tur yapılanmasıyla ilgili açıklama (1)

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, belediyelerin ve okulların seyahat turları düzenlemesini doğru bulmadığını belirterek, ilgili yasada bir boşluk olduğunu söyledi. Bağlıkaya, \"1618 sayılı yasa diyor ki, \'ticari bir faaliyet\' olarak turun yapılması yasaklanmış. Belediyeler de \'ticari bir faaliyet yapmıyoruz, bedava yapıyoruz\' diyorlar. Dolayısıyla bizim yasal düzenlememizde ticari olsa da olmasa da turun ve transferin seyahat acentası hizmeti olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yasal bir boşluk var orada. Belediyelerimiz veya okullar, diğer başka kurumlar bu yasal boşluktan yararlanarak bu işleri yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar kısa bir sürede yasa çalışmasına başladık bakanlığımızla. Yeni yasa, inşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında bitirmiş olacağız. Buralardaki boşluklara kapatmaya çalışıyoruz. Belediyeler tabiki resmi kurumlar ve tur yapabilirler ama rehber almak zorundalar, seyahat acentası kullanmak zorundalar\" diye konuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Turist Rehberleri Birliği (TUREB), kaçak acentacılık ve rehberlik faaliyetlerinin önlenmesi, turizmde sunulan hizmet kalitesinin üst seviyelere çekilmesi gibi konuları içeren birçok alanda önemli bir iş birliğine gitti. İki meslek örgütü arasında kurulan imzalanan protokolle hayata geçirilen \'dijital platform\' sayesinde iş arayan rehberler ile seyahat acentaları birbirlerine kolay bir şekilde ulaşım sağlayacak. İmza töreninde konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, \"Turizm sektörünün gelişmesi, kurumlarımızın günün koşullarına uygun hale gelmesi, denetimler konusunda dijital altyapının oluşturulması ve sosyal sorumluluk alanında ortak projeler geliştirilmesi hususlarında birlikte çalışacağız\" dedi. Harbiye\'deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda gerçekleşen imza törenine TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı\'nın yanı sıra birlik yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Firuz Bağlıkaya, turizmde sürdürülebilir çalışmaların yapılabilmesi için altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ve bu doğrultuda Türkiye\'ye gelen turistlerin doğru, eksiksik ve sorunsuz bir hizmet alabilmesi için her iki meslek birliği arasında önemli bir iş birliğini başlattıklarını açıkladı. \"KAÇAK ACENTACILIK VE REHBERLİĞE KARŞI ÖNEMLİ DENETİM ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ\" TÜRSAB ve TUREB\'in daha sıkı ve yakın bir şekilde çalışacağını aktaran Bağlıkaya, iki meslek birliği olarak da ülke genelinde kaçak acentacılık ve rehberliğe karşı önemli bir denetim çalışmasını başlatacaklarını, hizmet kalitesinin en üst seviyeye çekilmesi için de çalışacaklarının mesajını verdi. İmzalanan protokolün detaylarıyla ilgili bilgi veren Bağlıkaya, \"Rehberlerin ve acentaların birbirlerine kolay ulaşımını sağlayacak ortak bir yazılım programı hazırlayacağız. Aynı zamanda yabancı turistlerden ülkemizle ilgili düşüncelerinin ve tatil deneyimlerinin yer aldığı tanıtım videolarını ve bildirimlerini alıp sosyal medyada yayınlayacağız. Bu iş birliği vesilesiyle ülkemizin doğal güzelliklerinin korunmasına katkı sağlamanın yanı sıra tanıtım ve pazarlama çalışmalarına da destek sunacağız. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerindeki yükün, üzerimize düşen kısmını sektör olarak paylaşmış olacağız. Turizm sektörünün önde gelen iki kurumu olarak, turizm sektörünün gelişmesi, kurumlarımızın günün koşullarına uygun hale gelmesi, denetimler konusunda dijital altyapının oluşturulması ve sosyal sorumluluk alanında ortak projeler geliştirilmesi hususlarında birlikte çalışacağız\" dedi. \"REHBERLERİ VE ACENTALARI BULUŞTURACAK BİR PLATFORM OLACAK\" Firuz Bağlıkaya, rehberlik eğitimi alan öğrencilerin üye acentalarda zorunlu staj ve iş imkanı bulmasını sağlayacaklarını da bildirdi. Bağlıkaya, \"Bu protokolün Türk turizmindeki gelişimi desteklemesini, ülkemizin uluslararası alandaki başarılarını daha da yukarı çekmeye vesile olmasını temenni ediyorum. Bir rehberin acenta, acentanın da rehber aradığı süreçleri yaşadık. Bununla ilgili dijital bir platform oluşturduk ve pazartesiden itibaren devreye girecek olan bu platformla karşılıklı verilerin paylaşıldığı iş arayan veya tur arayan rehberin kendi adını yazdıracağı aynı zamanda acentanın da hangi konuda nereye rehber arıyorsa yazabileceği ve tarafları buluşturacak bir platform olacak\" diye konuştu. TUREB BAŞKANI APALI: BU İŞBİRLİĞİ NEREDE EKSİK ALAN VARSA ONU TAMAMLAMAK ADINA ÖNEMLİ OLACAK. TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı ise konuşmasında sahada yaşanan sorunları bildiklerini ve bu sorunların sağlıklı çözümü adına protokolü çok önemsediklerinin altını çizdi. \"Turist rehberlerinin ülkenin tanıtımında daha etkin bir rol almaları gerektiğini düşündüklerini kaydeden Apalı şunları söyledi: Turlarda misafirlerle birebir temas halinde olan onların memnuniyetlerini veya memnuniyetsizliklerini gözlemleyen kişiler rehberlerdir. Ülkenin tanıtımının ve turizmdeki gelişiminin sürdürülebilir olması için gruplarda olumlu intibaya sahip olan turistlerin görüntülerini kendilerinden izin alarak bunların iç ve dış tanıtım organizasyonlarında kullanılmasını düşündük. Bu şekilde birebir Türkiye\'ye gelip, gezen insanların ağzından bir tanıtım olacak. Bu işbirliği nerede eksik alan varsa onu tamamlamak gidermek adına önemli olacak.\" Konuşmaların ardından hazırlanan protokolü imzalayan her iki başkan daha sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir soru üzerine hayata geçirilen platformdan 7 bin 500 acentanın ve 11 bin belgeli turist rehberinin yararlanabileceği açıklandı. 11 bin turist rehberi arasında \'eylemli\' ve \'eylemsiz\' diye ayrılan iki grup rehber olduğunu belirten Ahmet Zeki Apalı, \"Her yıl sonunda rehber bir sonraki yıl çalışmayı düşünüyorsa \'eylemli rehber\' olur. Bizim 7 bin 500 civarında eylemli rehberimiz var. Dolayısıyla da 7 bin 500 kişi sistemden yararlanma hakkında sahip olacak. Çünkü çalışma hakkı onlarda. 3 bin 500 \'eylemsiz rehber\' ise iş bulma umudu olmadığı için bize kart başvurusunda bile bulunmuyor. Bu platform bu arkadaşları iş imkanı sağlayacak\" ifadelerini kullandı. KAÇAK ACENTA VE REHBERLERLE MÜCADELE Sistemin kaçak rehber ve kaçak acentaları engelleyip engelleyemeyeceğine ilişkin bir soruya ise Firuz Bağlıkaya, \"Bizim ortak denetim yapma yetkimiz var. Önümüzdeki dönemde ortak denetimleri sıklaştıracağız. Bizim için \'kaçak acenta\' ne ise \'kaçak rehber\' odur. Aramızda seyahat acentası olup rehberlik, rehber olup acentacılık yapmaya çalışanlar var. Sıkı bir çalışmayla bunları tespit etmek ve meslekten men etme imkanımız var. Geçen sene yaşanan iki büyük kazada acentalar kaçaktı, rehberleri de zaten yoktu. Yeni dönemde bunları yasal düzenlemelerle iyice daraltacağız\" şeklinde yanıt verdi. Bağlıkaya, TÜRSAB\'ın kendi yaptığı denetimlerde 100\'ün üstünde \'acenta belge iptali\' talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na başvuru yaptıklarını da bildirdi. \"OKULLARIN VE BELEDİYELERİN SEYAHAT TURLARI YAPMASINI DOĞRU BULMUYORUM\" Okulların ve belediyelerin seyahat turları yapmasının eleştiren Başkan Bağlıkaya, bunun çok masum görüntüğünü ancak doğru bulmadığını belirterek, uygun nitelikte olmayan insanların bu işleri yapmaya başladığını söyledi. Bağlıkaya şunları söyledi: \"1618 sayılı yasa diyor ki, \'ticari bir faaliyet\' olarak turun yapılması yasaklanmış. Belediyeler de \'ticari bir faaliyet yapmıyoruz\' diyorlar, \'bedava yapıyoruz\' diyorlar. Dolayısıyla bizim yasal düzenlememizde ticari olsa da olmasa da turun ve transferin seyahat acentası hizmeti olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yasal bir boşluk var orada. Belediyelerimiz veya okullar, diğer başka kurumlar, bu yasal boşluktan yararlanarak bu işleri yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar kısa bir sürede yasa çalışmasına başladık bakanlığımızla. Yeni yasa inşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında bitirmiş olacağız. Buralardaki boşlukları kapatmaya çalışıyoruz. Belediyeler tabiki resmi kurumlar ve tur yapabilirler ama rehber almak zorundalar, seyahat acentası kullanmak zorundalar. Yasalara uyarak bunu yapmaları gerekiyor.\"