(Görüntülü) Türkiye'nin üzüm ambarında hasat başladı

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin üzüm ambarı Manisa\'da üzüm çeşitleri geçen yıllara göre yaklaşık 20 gün önce olgunlaştı. Hasat başlarken, dolu ve şiddetli yağmurlardan zarar gören üzümde, bu yıl fiyatların yüksek olması bekleniyor.



Ülkede üzüm üretiminin yüzde 80\'inin yapıldığı Manisa\'da, üzüm hasadı heyacanı yaşanıyor. Geçen yıllara göre üzüm hasadı yaklaşık 20 gün önce başlarken, doğuş azlığı, dolu ve don zararları nedeniyle üzüm rekoltesinde düşüş olması bekleniyor. Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü\'nde de yetiştirilen erkenci üzümlerde hasat yapıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, \'Spil karası\', \'superior seedles\' ve \'ümitvar\' isimli üzüm çeşitlerinde hasat yaptıklarını söyledi. Bu yıl üzümlerin daha erken olgunlaştığını dile getiren Ünal, \"Üreticilerimiz rengârenk üzüm çeşitlerimizle tüketicilerimizin karşısına çıkacak. Önceki yıllara göre daha erkenci bir sezon yaşıyoruz. Geçen yıl ilk üzüm hasadına 19 Temmuz\'da başlamıştık. Bu yıl Haziran\'ın sonunda, Temmuz ayının başlarından itibaren hasat yapıyoruz. Aralık ayının ortalarına kadar değişik üzüm çeşitlerimiz hasat edilecek\" dedi.



İLK İHRACAT SUPERIOR SEEDLES ÇEŞİDİNDE YAPILACAK



Hasadı yapılan Spil karası çeşidinin 2 yıl önce tescillendiğini ve üreticide yayılmaya başladığını dile getiren Ünal, superior seedles çeşidi beyaz üzümle yurt dışına ihracatın başlayacağını açıkladı. Ünal, \"Ekonomi Bakanlığı ile birlikte ekipler bölgeyi dolaşıyor. Superior seedles için de ihracat izinlerinin tarihi belli olacak. Sahadaki analiz aşamasının ardından alınan değerlere göre bu üzüm çeşidinin ihracatı başlayacak\" diye konuştu.



\'AFETLER REKOLTEYİ ETKİLEDİ\'



Bu yıl iklimsel farklılıklar nedeniyle üzümlerin etkilendiğini ve rekoltenin daha düşük olmasının beklendiğini kaydeden Ünal, \"Yoğun sağnak ve dolu yağışı aldık. Bu yağışların olumsuz etkileri oldu. Bu yılın başından itibaren ilk başta doğuş eksikliği ile sezon başladı, dolu ve don zararı yaşandı. Ürün kaybı olan üreticilerimiz de oldu. \'Mildiyö\' gibi hastalıklar zarar oranlarının artmasına neden oldu. Geçen yıl üzümde rekolte 4 milyon 200 bin ton oldu. Bu yıl doğal afetlerden dolayı düşüklük yaşanabilir. Sultaniye çekirdeksiz üzümde tam zarar tespiti yapamadan başka bir doğal afet yaşadık. Özellikle doğal afete maruz olan yerlerde kesinlikle bir verim düşüklüğü olacak. Bunlara rağmen iyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz\" dedi.



FİYAT BEKLENTİSİ YÜKSEK



Üzümün az olması nedeniyle fiyatların yüksek olacağı beklentisinin olduğunu kaydeden Ünal, sofralık üzümde ihracatın en fazla Rusya\'ya, kuru üzümde de Avrupa ülkelerine yapıldığını söyledi. Ünal, rekolte çalışmalarının sonucunda eksiklik tespit edildiğinde fiyat dengesinin ortaya çıkacağını kaydetti.