(Görüntülü) Türkiye'nin tek bıçak müzesini, ilk yıl 31 bin 640 gezdi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, kentin önemli değerlerinden bıçakçılık kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan, yaklaşık 3 bin bıçağın sergilendiği Bursa Bıçak Müzesi\'ni, ilk yıl 31 bin 640 kişi ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk kültüründe önemli yere sahip olan bıçakçılık kültürünü yaşatmak amacıyla 1 yıl önce Bursa Bıçak Müzesi\'ni kurdu. Hocaalizade Mahallesi\'nde 17 ve 18\'inci yüzyıldan kalan 2 tarihi binanın restore edilmesiyle oluşturulan ve 3 Ekim 2017 tarihinde açılan müzede, av bıçağı, ekmek bıçağı, çakı, kılıç, döner bıçağı, pasta bıçağı gibi türlerde yaklaşık 3 bin bıçak sergileniyor. Müzeyi, 1 yıl içinde 258\'i yabancı, 31 bin 640 kişi gezdi. \'BURSA BIÇAKÇILIĞI VE AHİLİK KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR\' Müze Sorumlusu Mesut Emir, 2\'şer katlı 2 bina ve avludan oluşan bıçak müzesinin Türkiye\'de tek olduğunu belirterek, \"Binalardan birinde bıçakçılığın tarihi süreçleri anlatılıyor. Aynı zamanda dünyadaki ilk esnaf teşkilatı olan Ahilik kültürünü de tanıtıyoruz. Diğer binamızda tamamen Bursa bıçakçılığı anlatılıyor, bıçakçı esnafları tanıtılıyor\" dedi. Emir, Türk kültüründe bıçakçılığın önemli bir sanat ve kültür olduğunu ifade ederek, müzenin eski tarihi bıçaklar bölümünde sadece Bursa bıçakları değil, Sürmene ve Yatağan gibi yurdun değişik yörelerinin bıçaklarının da tanıtıldığını belirtti. \'700 YILLIK GEÇMİŞİ VAR\' Bıçak ustası Fethi Adliğ ise Bursa\'da bıçakçılığın 700 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Son dönemde bıçakçılığa gereken önemin verilmediğini anlatan Adliğ, \"Bu mesleği ustalarımız geliştirdi, bizler sürdürüyoruz. Şimdi bizden çocuklarımıza geçiyor. Ancak son yüzyılda bıçakçılık mesleğinin üzerine düşülmediği için zor dönemler yaşadık. Bu müze, bu yüzden çok önemli. Bu müzeyi gezen yerli ve yabancı turistler, Bursa bıçağının tarihçesini ve kalitesini göreceklerdir\" diye konuştu.