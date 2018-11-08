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(Görüntülü) Türkiye'nin milli uçağı milli jet motoruyla uçacak (2)

ANKARA (DHA) - SAVUNMA Sanayii Başkanlığı ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı

08 Kasım 2018 19:38

ANKARA (DHA) - SAVUNMA Sanayii Başkanlığı ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Türkiye\'nin milli uçağı milli jet motoruyla uçacak.

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