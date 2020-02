(Görüntülü) Türkiye'nin ilk organik pazarı 13'üncü yaşını kutladı

İSTANBUL,(DHA)- ‘YÜZDE 100 Ekolojik Pazar’ olarak faaliyet gösteren Feriköy Organik Pazarı, Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü ve Buğday Derneği Başkanı Leyla Aslan Ünlübay’ın katılımıyla 13’üncü yaşını kutladı. Tamamen organik sebze, meyve ve birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı Feriköy Organik Pazar, Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü ve Buğday Derneği Başkanı Leyla Aslan Ünlübay’ın katılımıyla 13’üncü yaşını kutladı. Pazardaki üreticilerin ve müşterilerin katılımıyla yapılan kutlamada Şişli Belediyesi ve Buğday Derneği pazarın geleceği için bir protokol de imzalandı. “ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR PAZARIMIZ” Organik pazarda alışveriş yapan Şişli Belediye Başkanı H.Hayri İnönü, “Çok güzel sağlıklı ürünler var. Ürünler gerçek anlamda organik. Herhangi organik olmayan bir ürün satılır ya da bu belirlenirse kişinin burayla olan ilişkisi kesiliyor. Onun için çok önem verdiğimiz ve ciddiye aldığımız bir pazarımız” dedi. FERİKÖY ORGANİK PAZARI’NDA TÜM ÜRÜNLER TAKİP EDİLİYOR Şişli Belediyesi’nin denetimini de üstlendiği pazarda, Buğday Derneği’nin oluşturduğu ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar Standartları uygulanıyor. Buna göre haftalık olarak kayıt altına alınan satış verileri tarih, satıcı, üretici, ürün, çeşit, miktar, fiyat bazında internet veritabanına aktarılıyor. Ayrıca istenilen tarih aralığında istenen üretici veya ürüne dair her türlü veri tek bir tuşla elde edilebiliyor. FERİKÖY ORGANİK PAZARI 13 YILDA PEK ÇOK İLKE İMZA ATTI Yüzde 100 Ekolojik Pazarlar projesinin ilk halkası olan Feriköy Organik Pazar, ilk kurulduğundan bu yana pek çok ilke imza attı. Türkiye’de naylon poşet kullanımının kaldırıldığı ilk pazar olan Feriköy’ün yönetiminde Şişli Belediyesi ve Buğday Derneği’nin yanı sıra pazarcıların, üreticilerin ve tüketicilerin de söz hakkı bulunuyor. 2006 yılında 48 tezgahta 25 üretici ve esnafla başlayan Şişli Yüzde 100 Ekolojik Pazar, bugün 307 tezgahta 76 üretici ve esnafla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Türkiye’nin her bölgesinden gelen 110 marka ve 274 çeşit ürün tüketicilerle buluşuyor. Vatandaşlar her cumartesi günü kurulan organik pazardan sağlıklı ürünler alabiliyor.