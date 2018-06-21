(Görüntülü) Türkiye'nin ilk 'multifonksiyonel' stadyumu Kahramanmaraş'a yapılacak

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'a yeni bir stadyumun yapılacağını ve bu stadyumun Avrupa\'da birçok örneği bulunan, içerisinde alışveriş merkezi ve çeşitli yaşam alanlarının olduğu \'multifonksiyonel stadyum\' şeklinde planlanacağını söyledi. Mahir Ünal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile birlikte bir otelde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarında bugüne kadar Kahramanmaraş\'a yapılan spor yatırımlarını anlatıp, yeni stadyum müjdesi verdi. Bugüne kadar kente 100 milyon liralık spor yatırımı yapıldığını belirten Mahir Ünal, stadyumla birlikte bu rakamın 200 milyon lirayı bulacağını kaydetti. Son olarak 29 stadyum yapıldığını hatırlatan Ünal, Mehmet Baykan\'a bu stadyumlar için aylık gönderilen ödenek miktarını sordu. \'Her bir stadyumun aylık masrafı 500 bin liradan aşağı değil\' cevabını alan Ünal, şunları söyledi: \"Ortalama 7 milyon ile 10 milyon yıllık stadyumlara devlete ödenek göndermek zorunda kalıyor. Yani devlet bir yere 100 milyon, 130 milyon para veriyor stadyum yapıyor, sonrada her yıl oraya 5 milyon ile 10 milyon arasında ödenek ayırmak zorunda kalıyor. Niye? Çünkü, o şehrin kulübün ya da futbol kulübünün bu stadın gelirini karşılayacak gücü yok. O yüzden şimdi biz dedik ki aynı sorunu burada da yaşamayalım. O yüzden biz Kahramanmaraş\'ımıza yapacağımız stadyumu öyle bir şekilde yapalım ki, içerisinde alışveriş merkezinin olduğu, aynı şekilde dükkanların olduğu, insanların bir yaşam alanı ve yaşayan bir merkez olmasını sağlayalım. Sadece futbol oynanmasın, orada diğer spor faaliyetleri de gerçekleştirilsin ve dolayısıyla stadyum kendi giderini karşılayacak, bugün \'multifonksiyonel\' denilen, Avrupa\'da birçok örneği bulunan çok fonksiyonlu bir yer planlayalım. İnşallah bu stadyumu programa alacağız.\" Toplantı sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü\'nce amatör spor kulüplerine gönderilen 181 bin liralık destek çekini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ergün Önal\'a verdi.