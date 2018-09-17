(Görüntülü) Türkiye'nin ilk Çoban Müzesi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, 15 üniversitenin destek verdiği ve Türkiye\'de ilk olan Çoban Müzesi\'nde, çobanların kullandığı malzemeler sergileniyor. 2,5 yıl süren çalışma sonucu müzeyi açtıklarını belirten Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, \"Farklı illerden gelen 80 yıllık çoban çarığı, kaval, çaydanlık, lider koyunda bulunan ip, dürbün, süt kovası, silah müzemizde sergileniyor\" dedi. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği\'nce Türkiye\'de ilke imza atılarak, Çoban Müzesi açıldı. 15 üniversitenin destek verdiği müzede kepenekten kavala, bastondan su testisine, çaydanlıktan dürbüne, 80 yıllık çoban çarığından, radyoya kadar çobanların kullandıkları 250 eşya sergileniyor. İlk başta yer bulunamaması nedeniyle birlik bünyesinde açılan müzenin genişletilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Birlik Başkanı İhsan Akın, müzeyi kendi imkanlarıyla birlik binalarında ziyarete açtıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Yaklaşık 5 bin civarında yetiştirici, çiftçi, dışarıdan gelen çocuklarımız okullardan gelenler. Ziyaret anlamında burayı çok olumlu güzel buldular ama yerin yetersiz olduğunu biz zaten biliyoruz ve burayı kısmen açtık. Birçok malzememiz var ama henüz yerimiz olmadığı için üniversitelerdeki materyal desteği alamıyoruz. Alabilmemiz adına da güzel bir yer olması lazım. Biz bakıyoruz bazen gittiğimiz illerde sabunun dahi müzesi var. Yani niye bir çobanın müzesi olmasın? Üretime dayalı özellikle marketlerde çocuklarımızın çocuğu ve birçok insan sütün, peynirin ve etin markette üretildiğini zannediyor. Çoban bir bunu üretiyor, nereden yatıyor, nerede kalkıyor, hangi saatte geliyor, hangi saatte gidiyor, ney kullanıyor, çobanın keçesinden, kepeneğinden, heybesinden kullandığı bütün eşyalarına kadar kırklığına kadar lider koyunun ipinden, değneğinden, kavalından, giyindiği eşyalarından, çanından, çaydanlığına kadar birebir kullandığı eşyalarıyla alakalı biz burada bir özellikle ziyaret edenlere anlatıyoruz. Biz olmadığımız zaman teknik arkadaşlarımız anlatıyor.\" \'AMACIMIZ ANLATMAK VE UNUTTURMAMAK\' Çoban bulunamamasından yakınan Akın, \"Çobanlığı teşvik etmemiz lazım. Bu nasıl olacak? Teşvik edebilmemiz için mesleğin unutulmaması lazım. Ayrıca bir diğeri yaylalarda kullanılan çobanımızın kullandığı kıl çadırları bölme perdeleri, şark köşeleri bunları otantik olarak nostaljik olarak sadece köşelerde yaşanmaması adına biz bunları Çoban Müzesi\'yle de anlatarak yetiştiricilerimizin var olduğunu, yetiştiricilerin ürettiğini, çobanın gerçekten zorluklar içerisinde meziyetli bir hayatı olduğunu buradaki kullandığı eşyalarıyla birlikte anlatmak ve unutturmamak. Bizim ilk amacımız kuruluştaki asıl amacımız bu\" diye konuştu.