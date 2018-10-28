(Görüntülü) Türkiye'nin ilk AslanPark'ı Tuzla'da açıldı

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN üçüncü, Türkiye’nin ise ilk AslanPark’ı Tuzla Viaport Marina’da kapılarını ziyaretçilere açtı. 8 dönüm arazi üzerine kurulu, yeni nesil hayvanat bahçesi olarak inşa edilen, içerisinde 12 farklı büyük kedi cinsinin ve 30’a yakın hayvanın bulunduğu AslanPark, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ve onayıyla hayata geçirildi. European Association Of Zoos (EAZA) standartlarında dizayn edilen AslanPark’taki kedi türleri Çek Cumhuriyeti, Belçika, Polonya, Malta gibi ülkelerden, İsviçre merkezli CITIES belgeleri alınarak getirildi. AslanPark\'ı ziyaret eden çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. 8 yaşındaki Mehmet Akif Korkut, kaplanların en güzel özelliklerinin renkleri olduğunu söylerken, 11 yaşındaki Elvan Altuntaş ise en çok dikkatini çeken hayvanların aslanlar olduğunu belirtti. \"HİÇ BU KADAR YAKINDAN GÖRMEMİŞTİM\" Aslan ve kaplanları ilk kez bu kadar yakından gördüğünü söyleyen Hamza Talha Altuntaş, \"Çok iyiydi, aslan arabanın üzerine atlayınca biraz korktum. Hiç bu kadar yakından bakmamıştım\" dedi. AslanPark\'a 3 yaşındaki kızı İncisu\'yu getiren Tülin Derincan, \"Burayı çok merak ediyorduk. Özellikle safari aracının konulmuş olması ve yavru aslanı sevecek olmamız çok heyecan verici\" diye konuştu. \"30\'DAN FAZLA HAYVAN 12 IRK BULUNUYOR\" Doğal ortamlarında yaşayamayan ve yaşayamayacak olan canlılara ev sahipliği yapan AslanPark’ta, uzman veteriner kadrosunun dışında, tecrübeli bakıcı kadrosunun da hizmet verdiğine dikkat çeken Via Grubu Genel Müdürü Ogün Turanlı, \"Tesisimizin içinde 30\'dan fazla hayvanımız, 12\'den de fazla ırkımız var. En büyük özelliğimiz tamamen kedigillerden yırtıcı olanları burada. Hayvanlarımızın hepsi Avrupa\'daki hayvanat bahçelerinden ve yetiştirme çiftliklerinden bize dahil oldular. Projeye başladığımızda yurt dışından bir danışman ekip aldık\" dedi. \"KAFES DEĞİL CAM KULLANIYORUZ\" AslanPark\'ta cam kullandıklarını vurgulayan Ogün Turanlı, \"Dünyadaki örneklerinden tamamen ayrıştığımız bir nokta var ve biz burada kafes sistemi değil cam modeli kullanıyoruz. Birebir hayvanlarla karşı karşıya olduğunuz ve aranızda sadece 3 santimin olduğu bir tesiste bulunuyorsunuz. Bunun yanı sıra içeride tüm çalışanlarımız veteriner hekim ve teknikerlerden oluşuyor. Veterinerin dışında hayvanlara bakan arkadaşlarımız ve profesyonel ekibimiz bile bir nevi veteriner. Buradaki hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz\" ifadelerini kullandı. \"TÜRKİYE\'NİN İLK KAYITLI LEOPAR DOĞUMU BURADA OLACAK\" AslanPark’ta bulunan canlıların türlerinin devam etmesini de sağlayacaklarını belirten Ogün Turanlı, \"Canlılarımızın en sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve parkımızın uluslararası standartlarda olması için pek çok kuruluştan özel izinlerin alınmış olduğunu ve kanunlara uygun olarak ruhsatlarının alınarak kapılarımızı açmış olduğumuzu belirtmek isteriz. 15 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kayıtlı olarak ilk defa leopar doğumu gerçekleşecek. Biz tüm canlılarımızın soylarını devam ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Parkımızı 29 Ekim’de tüm vatandaşlarımıza armağan ediyoruz” dedi. AslanPark’ta en çok ilgi gören hayvanların arasında bebek aslanlar bulunuyor. Ziyaretçilerin bebek aslanları biberonla besleme imkanı yakalayabildikleri AslanPark’ta, hayvanlarla ziyaretçiler arasında sadece 3 santimetrelik cam yer alıyor. Beyaz aslan, siyah leopar ve serval kedisi de önümüzdeki haftadan itibaren AslanPark\'ta olacak.