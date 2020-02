(Görüntülü) Türkiye'nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocuklar için ilk, orta ve lise\'yi içinde barındıran 5 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye\'nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulu açılışa hazır. Limak Vakfı tarafından yaptırılan kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabilen Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hem iç hem de dış özellikleri de dikkat çekiyor. Öğrenciler hem içeride hem de dışında ders yapabilecek. Annesinin adını taşıyan okulun tüm yapım aşaması ile özel olarak ilgilenen Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, \" İlham veren bir okul olsun istedik çünkü annem ilham veren örnek bir insandı. Ona yakışan,Türkiye\'de ilk olan bir okul olsun istedik\' dedi. Limak Şirketler Grubu\'nun yıllardır yürüttüğü tüm sosyal sorumluluk ve yardım projelerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla 2016\'da kurulan Limak Vakfı, İstanbul Halkalı\'da yaptığı bir okulla engelleri kaldırdı. Okul, iş insanı Nihat Özdemir\'in geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden merhum eşi Gülseren Özdemir\'in adını taşıyor. Zihinsel ve birden çok engeli olan çocuklara hizmet verecek Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tamamlanarak kapılarını kısa bir süre sonra öğrencilere açacak. İlk,orta ve lise\'yi içinde barındırıyor Türkiye\'nin özel eğitim okulları içinde ilk,orta ve lise\'yi beraber barındırması ve büyüklüğü ile ilk olan, 5 bin metrekarelik kapalı alan içerisindeki okul özellikleri de dikkat çekiyor. İçinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik ve görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları, dahil engelli öğrenciler için her detay okulda yer alıyor. Öğrenciler hem içeride hem de dışarıda ders yapabileceği çalışmaya imza atıldı. Okul ayrıca özel eğitim öğretmeni yetişmesi için de önemli bir merkez olacak. \'Proje bitmeden yurt dışında ödüller kazandı\' Annesinin adını taşıyan okulu DHA ile birlikte gezen Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir\'in okulun tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Okulun yapımından bitiş aşamasına kadar tüm detaylarıyla özel olarak ilgilenen Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, \'Yoğun çalışmalar sonrasında açılışa hazır hale getirdik. Bu arazi 3 bin 100 metrekare ama biz 5 bin metrekare kullanım alanlı okul yaptık. İlk, orta ve liseyi kapsıyor. İlk defa bu büyüklükte özel eğitim okulu Türkiye\'de yapıldı. Zaten projemiz daha bitmeden yurt dışında ödüller kazandı. 27 derslik var. Bunun yanında, spor, konferans salonları ve atölyeler okulun dış mekanında yaptığımız dış dersliklerle çok zenginleştirilmiş fonksiyonlu bir okul oldu. Aynı zamanda öğretmenlerin de eğitimini üstlenmek istedik. Dolayısıyla her sınıfa birer gözlem odası yaptık. İşte tamamen engelli öğrencilerimize çeşitli seviyelerdeki engelli öğrencilerimize hitap edecek bir okul oldu? dedi. İlham veren bir okul oldu Okulun özellikleri ile ilham vereceğini dile getiren Ebru Özdemir şunları söyledi;Biz bu projeye başlarken özel bir okul dizaynı olmasını hedefledik. Ben inşaat mühendisiyim dolayısıyla bu projeye başlarken dedik ki öyle bir proje yapalım ki hayırsever vatandaşlarımız da bu projeden ilham alsın. Projeyi örnek alsın. Bu projelerdeki tüm detaylar engelli çocuklarımıza için dizayn edildi. Tüm sınıfların büyüklükleri de ona göre dizayn edildi. İlham veren bir okul olsun istedik çünkü annem ilham veren bir insandı. Örnek bir insandı. Ona yakışan Türkiye\'de ilk olan bir okul olsun istedik. İnşallah bundan sonra özel eğitimli okullarda buradan ilham alarak yapılır \'Kızlarımızın eğitimleri konusunda çok yol alıyoruz\' Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, zamanımın büyük bölümünü sosyal sorumluluk projelerine ayırdığını söyledi ve ekledi: \'Sadece Türkiye\'de değil aktif olduğumuz her yerde Kosova\'da, Kuveyt\'te sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Şimdi Senegal\'de başlayacağız. Bu bize çok büyük bir zevk veriyor çünkü bizim ana misyonumuz olan eğitim, kızlarımızın eğitimi konusunda çok yol alıyoruz. Durmak yok yola devam, hız kesmeden sosyal sorumluluk projelerine el birliği ile devam ediyoruz Kapasitesi 300 öğrenciye çıkabiliyor Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için en iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulun en önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim ortamının oluşturulması oldu. Ayrıca bu alanda öğretmenlerin yetiştirilebilmesi, tecrübelerinin artması ve uzmanlaşmaları için okul bünyesinde birçok gözlem odası, gerekli tertibat ve altyapı bulunuyor. Okul katları çocukların kolaylığı için renklerle kodlandı.3 bin 100 metrekare arsa üzerinde, 5 bin metrekarelik kapalı alan içerisindeki 270 öğrenci kapasiteli okulda, kapalı alan içerisinde 27 derslik ve 12 bireysel eğitim sınıfından oluşuyor. Okulun birinci kademesinde ilkokul, ikinci kademesinde ortaokul ve üçüncü kademe lise için toplam 27 derslik bulunuyor. 12 bireysel eğitim sınıfı otistik öğrencilerin sınıflarına da çevrilebiliyor. 22 gözlem odası var. Gözlem odaları uzman öğretmen yetişmesi için veya öğretmenlerin deneyiminin artması için kullanılan yerler olacak. Okulun kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabiliyor.Okul sınıf adedi 35\'e kadar artırabilecek bir yapıya sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Açık havada ders çalışma ortamı da yaratıldı Okulun içinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik derslikleri, görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları bulunuyor. Ayrıca, sınıflarda gözlem odaları, kütüphane, bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, 2 adet (sedye alabilecek ebatta) asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri de bulunuyor.Projenin mimarisini de Viva Mimarlık-Durul Kuşdemir yaptı.