(Görüntülü) Türkiye'deki Suriyeliler, İdlib'deki yakınlarının hayatından endişe ediyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - ÜLKELERİNDEKİ iç savaş nedeniyle İdlib\'den kaçıp, Türkiye\'ye sığınan Suriyeliler, rejim ile Rusya\'nın saldırılarına maruz kalan bölgedeki akrabalarının hayatından endişe ederken, çatışmaları Türk askerinin bitireceğine inanıyor. İç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçıp, Türkiye\'ye sığınan ve Gaziantep\'in İslahiye ilçesine yerleşen Suriyeliler, Rusya ile rejim güçlerinin hedef aldığı İdlib\'deki akrabalarına ulaşamadıklarını belirtti. İdlib\'den 7 kişilik ailesiyle 5 yıl önce Türkiye\'ye gelen Haşim Absi (42), ailesinin hayatından endişe ettiğini söyledi. İdlib\'e yönelik saldırıları Türk askerinin sonlandıracağına inandığını belirten Absi, \"Düzenli hayatımız, savaşın etkisinin artmasıyla bozuldu. Anne, baba, kardeş ve birçok yakınımı İdlib\'de bırakarak, eşim ve 5 çocuğumla 5 yıl önce sınırı geçerek, Türkiye ye sığındık. İslahiye\'de İdliblilerin olması nedeniyle buraya gelerek, kiraladığımız eve yerleştik. Ailemin geçimini sağlamak amacıyla açtığım bakkal dükkanını işletiyorum. Son günlerde Rusya ve rejim güçlerinin İdlib\'in etrafındaki yerleşim yerlerini bombardımana tutmasıyla İdlib merkezde yaşayan ve evlerini terk etmek istemeyen anne, baba, kardeş ve yakınlarımın hayatlarında endişe etmeye başladım\" dedi. Haşim Absi, görüştüğü yakınlarının da İdlib\'deki saldırıları Türk askerinin sonlandıracağına inandığını söylediğini dile getirdi.