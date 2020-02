(Görüntülü) Türkiye'deki işletmeler Facebook üzerinden 15 milyar lira katma değer yarattı

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan Facebook, bu kapsamda gerçekleştireceği yatırımlar arasında yer alan “Sınırları Aşan Türkiye” projesini ve projenin ilk ayağı olan Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan ekonomik ve sosyal etki raporunun sonuçlarını duyurdu. Rapora göre, Türkiye’deki işletmeler Facebook’un platformları (Facebook, Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp) aracılığıyla Türk ekonomisine 15.3 milyar liralık katma değer oluşturdu ve bu katkılar sonucunda 209 bin istihdam sağlandı. Dört ayaktan oluşan “Sınırları Aşan Türkiye” projesiyle birlikte Facebook, Türkiye’deki her boyuttan işletmenin yerel ve uluslararası alanda büyümelerine yardımcı olmayı ve Türkiye’deki topluluğuna daha iyi hizmet sunabilmek adına yatırım yapmayı amaçlıyor. Deloitte raporu, Türkiye’deki işletmelerin Facebook’un platformları (Facebook, Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp) aracılığıyla Türkiye ekonomisine 15.3 milyar lira değerinde katma değer oluşturduğunu ve bu katkıları sonucunda ülkede 209 bin istihdam sağlandığını ortaya koyuyor. Facebook ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat işbirliğiyle bir girişimcilik merkezi oluşturarak Türkiye’deki yatırımlarını genişletmeyi de planlıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve önemli paydaşları bir araya getiren “Sınırları Aşan Türkiye” projesinin duyuru toplantısı, Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson ve Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş\'ın yanı sıra TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu\'nun yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. “TÜRKİYE EKONOMİSİNE DAHA ÇOK YATIRIMDA BULUNMAYA HAZIRIZ” Facebook’un Türkiye’deki KOBİ’lere sağladığı faydalardan bahseden Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, “Dünyanın dört bir yanında, küçük ve orta büyüklükte işletmeler ekonomik ve sosyal büyümenin en önemli etkeni konumunda. Hayatlarımıza önemli etkileri olan bu işletmeler sundukları hizmetler ve ürünlerle bizi bir araya getiriyor\" dedi. PROJENİN 4 AYAĞI VAR \"Sınırlarını Aşan Türkiye\" projesinin 4 ayağı olduğunu söyleyen Matraş, \"Bunun ilk ayağı Deloitte Danışmanlık ile gerçekleştirdiğimiz sosyal ve ekonomik etki raporu. İkinci ayağında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği ile beraber önümüzdeki yılın ilk yarısında bir girişimcilik ve sosyal etki merkezi kurmayı planlıyoruz. Üçüncü ayakta bu konuyla ilgili farkındalık kampanyaları yürüteceğiz. Son olarak KOBİ\'lere, işlerini büyütmeye yönelik vermeye başladığımız \'boostyourbusiness\' eğitimlerini arttıracağız\" diye konuştu. KOBİ\'LERİN YÜZDE 55\'İ FACEBOOK PLATFORMALARINI AKTİF OLARAK KULLANIYOR Projenin ilk ayağı olan araştırmanın ekonomik sonuçlarına değinen Matraş, \"Facebook senede 15.3 milyar lira Türk ekonomisine katma değer sağlıyor. Türkiye\'de bulunan toplam 3 milyon KOBİ\'nin 1.7 milyonu yani yüzde 55\'i Facebook platformlarını aktif olarak kullanıyor. Dünyada ise 135 milyon insan bu platformlar üzerinden Türkiye\'de bir işletmeye bağlanıyor ve satın alım yapıyor. Bu durum ihracat potansiyeli açısından çok önemli.Bu ankete katılan KOBİ\'lerin yüzde 97\'si Facebook platformları üzerinden müşterilerine ulaştıklarını söylüyor. Yüzde 91\'i ise Facebook\'a katıldıktan sonra bu sayede gelen büyüme ile birlikte işe alım yaptığını söylüyor. Yurtdışına ve başka şehirlere açılmada ve satışlarını arttırmada da yüzde 80\'in üzeri olumlu yanıt veriyor\" dedi. HER 10 KİŞİDEN BİRİ FACEBOOK ÜZERİNDEN BAĞIŞ YAPIYOR Araştırmanın sosyal sonuçlarına da değinen Matraş, \"Facebook, Türkiye’deki işletmeleri dünyanın dört bir yanından 2.3 milyar, Türkiye’den ise 44 milyon insanla bir araya getirme potansiyeline sahip bir platform. Türkiye\'deki kullanıcılara baktığımızda bu insanların yüzde 80\'i var olan gruplara üye. Bu grupları kullananların üçte ikisi bu gruplar üzerinden arkadaşlıklar oluşturuyorlar, yüzde 40\'ı ise gerçek hayatta da görüşüyorlar: Sosyal sorumluluk anlamında da çok etkili olduğumuzu gördük. İnsanların üçte biri Facebook üzerinden gördükleri bir sosyal sorumluluk etkinliğine katılıyorlar ve her 10 kişiden biri Facebook üzerinden bağış yapıyor\" diye konuştu. \"KOBİ\'LERİN SINIRLARI AŞMASINI SAĞLAYARAK TÜRK EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ\" Kuracakları sosyal etki merkeziyle bir grup girişimci ile çok yakın çalışmayı ve partnerleriyle onlara destek olmayı hedeflediklerini dile getiren Matraş, \"Bunun arkadan gelecek girişimcilere ve KOBİ\'lere de destek olmasını istiyoruz. Şu anda Türkiye\'nin ekonomik olarak içinde bulunduğu dönemde Türk ekonomisine yapabileceğimiz en büyük katkının KOBİ\'lerin sınırları aşmasına, ihracatımızı arttırmasına destek olmak olduğunu düşünüyoruz\" diyerek sözlerini noktaladı. Açılış konuşmalarının ardından Deloitte’un Facebook için hazırladığı ekonomik ve sosyal etki raporunun sonuçlarının konuşulduğu bir proje paneli düzenlendi. Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Alper Günaydın çalışma hakkında şunları söyledi: “Facebook platformları, kolay kullanımı, global erişimi ve müşteri hedefleme yetkinlikleri ile işletmelerin pazarlama ve satış kabiliyetlerini dönüştürmekte, sınır ötesi ticareti kolaylaştırmakta ve dijitalleşme ile işletmelerin verimliliğini artırmaktadır. Bunların neticesinde tüketici harcamalarının ve tedarik zinciri boyunca ekonomik aktivitenin artması, Türkiye ekonomisini canlandırmakta ve istihdam sağlamaktadır. Facebook platformlarının etkileri sosyal yaşantımıza da yansımaktadır. Bireyler arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek, bilgiye erişimi kolaylaştırarak ve dayanışmayı artırarak şehirleşme olgusuna rağmen geleneklerimizi ve sosyal bağlarımızı korumamıza yardımcı olmaktadır.” KOBİ’ler için düzenlenen bir dizi eğitimle devam eden etkinlikte, projenin diğer aşamaları da paylaşıldı. Buna göre, işletmeleri ve KOBİ’leri Facebook ve uygulama ailesini kullanarak büyümeleri ve sınırları aşmaları için desteklemek adına bir farkındalık kampanyası başlatılacak. Facebook ayrıca, Türkiye’deki yatırımını genişletmek adına TOBB ve Habitat işbirliğinde bir girişimcilik merkezi oluşturmayı da planladığını duyurdu. Önümüzdeki dönemde, Facebook ayrıca işletmeler için eğitici içerikler, blueprint eğitim programları, yetenek ve mentorluk fırsatları geliştirerek Türkiye’deki dijital ve ekonomik ekosistem üzerindeki etkisini artıracak. “Sınırları Aşan Türkiye” projesinin ilk ayağı olan ve Deloitte’in hazırladığı ekonomik ve sosyal etki raporunun tüm sonuçları şöyle sıralanıyor: Ekonomik etki; -Türkiye’de 1.7 milyon KOBİ’nin –yani ülkedeki toplam KOBİ sayısının yüzde 55’inin– Facebook’ta bir işletme sayfası var. -Sosyal medya kullanan işletmelerin yüzde 93’ü Facebook uygulama ailesinin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olduğunu, yüzde 87’si ise bu platformlar sayesinde satışlarını artırdığını dile getiriyor. -Türkiye\'deki işletmelerin Facebook üzerinden yarattığı katma değer toplamda 15.3 milyar lira oldu. -Türkiye’de işletmelerin Facebook platformları aracılığıyla oluşturduğu katkı sonucu 209 bin istihdam sağlandı. --Sosyal medya kullanan işletmelerin yüzde 91’i, Facebook platformlarına katıldıktan sonra yaşadıkları talep artışıyla birlikte daha fazla sayıda çalışanı işe alabildiklerini söylüyor. -Facebook’ta dünyanın dört bir yanından 135 milyondan fazla insan Türkiye’deki işletmelerle bağlantı kuruyor. -İşletmelerin yüzde 89’u Facebook uygulama ve ürünleri ailesinin başka şehirlere ya da ülkelere satış yapmalarına yardımcı olduğunu dile getiriyor. Sosyal Etki; -İnsanların yüzde 78’i Facebook’ta ilgili gruplara üye oldu ve yüzde 65’i Facebook gruplarının Türkiye’nin başka yerlerinde yaşayan diğer insanlarla bağlantı kurmalarında önemli bir rol oynadığına inanıyor. -Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 32’si bir sosyal sorumluluk projesine katıldığını, yüzde 11\'i ise Facebook platformlarında bir içerik gördükten hemen sonra bağış yaptığını söylüyor.