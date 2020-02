(Görüntülü) Türkiye'deki endemik bitkinin yüzde 10'u Niğde'de

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Karataş, bazı endemik bitki türlerinin sadece Bolkarlar\'da yetiştiğini söyledi. Türkiye\'de 3 binden fazla endemik bitki taksonunun bulunduğunu bunların yüzde 5\'i ile yüzde 10\'u kadarının Niğde\'de bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Karataş, Aladağlar\'ın da bu konuda büyük zenginlik içerdiğinine dikkat çekti. Karataş, \"Dünyada çok sınırlı alanlarda dağılım gösteren canlılar veya sadece bir ülkeye has olma durumu için \'endemizm\', o canlı türü için de \'endemik\' terimini kullanıyoruz. Ülkemizde endemizm oranı oldukça yüksek. Özellikle bitkiler açısında Bolkarlar ve Aladağlar, Türkiye\'nin en zengin endemizm merkezlerinin başında yer alıyor. Şöyle ki Türkiye\'de 11 bin 700 civarında bitki taksonu var. Bunlardan bazısı alt tür veya varyete iken; çoğu tür düzeyindedir. Bu sayının 3 binden fazlası endemik, diğer bir ifadeyle dünya genelinde sadece Türkiye\'de bulunan canlılar. Sadece Bolkar Dağları\'ndan 150 kadar endemik var. Keza bir o kadar da Aladağlar\'da. Bu dağları Türkiye geneliyle karşılaştırdığımızda endemiklerimizin yüzde 5-10\'unun yetiştiği önemli doğa alanları olarak tanımlayabiliriz\" diye konuştu. DOĞA KORUNMALI Doğayı koruma açısından son derece dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Karataş şöyle devam etti: \"Bu doğal zenginliklere rağmen; maalesef bu dağlarımızı yeterince koruyamıyoruz. Her iki sıradağın çeşitli kesimlerinde maden faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Denetimler yeterince yapılamıyor. Aşağı kesimlerde HES çalışmaları ve diğer insan faaliyetleri her geçen gün doğayı daha çok tahrip ediyor. Tabi ki madencilik veya enerji üretimi olmasın anlamında söylemiyorum. Bunlar yapılırken kontrollü ve usulüne uygun yapılması çok önemli. Özellikle HES\'lerde suyun az olduğu dönemlerde gerekirse üretimi durdurup, balıklar, kurbağalar ve diğer sucul canlılar için \"can suyu\" dediğimiz suyu vermek gerekiyor. Ne yazık ki her zaman mümkün olmuyor. Aşırı otlatma, kamp ve diğer insan faaliyetleri de bu endemik bitkiler için son derece önemli. Bolkarlar\'da Karagöl ve özellikle yakınında yer alan Meydan Yaylası, özellikle tercih edilen otlatma alanları. Yaz aylarında çok yoğun olarak piknik ve kamp amaçlı insan baskısı söz konusu. Özellikle hafta sonları Niğde, Adana ve Mersin gibi illerimizden çok sayıda insan buralara geliyor. Karagöl kesimi araç trafiğine ve kampçılığa kapalı olduğu halde; ne yazık ki kurallara uyulmuyor. Yine yasak olduğu halde zaman zaman offroadçular tarafından da tahrip ediliyor. Bu güzide doğa alanlarımızın korunması, denetimlerin arttırılması; buralardaki endemik ve diğer bitki ve hayvan türlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından son derece önemli.\"