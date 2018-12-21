(Görüntülü) Türkiye'de 13 yılda 1.25 milyon düzensiz göçmen yakalandı

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Türkiye’de 13 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 250 bin kişiyi buldu. Bu yıl Ocak-Aralık döneminde yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 255 bin kişiye yükseldi. Yakalanan göçmen kaçakçısı da sekiz yılda 25 bin kişiyi aştı. Özellikle Afganistan vatandaşı düzensiz göçmenlerde 2018 yılında büyük artış yaşandı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, geçen yılki 45 bin kişinin iki katını da aşarak 96 bin kişiye çıktı. Sekiz yılda 25 bin 823 göçmen kaçakçısı yakalandı Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla son dönemlerde sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün verilerine göre, yakalanan düzensiz göçmenler Ekim ayında 31 bin 737 kişi ile yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Düzensiz göçmenlerde en az yakalama ise 14 bin 895 kişi ile Haziran ayında yaşandı. Bu yıl yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı da 5 bin 935 kişiyi buldu ve geçen sekiz yılda yakalanan göçmen kaçakçısı 25 bin 823 kişiye yükseldi. 13 yılda 1 milyon 250 bin düzensiz göçmen yakalandı Geçen 13 yılda toplam 1 milyon 250 bin düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. (Fotoğraflı) 2018 yılında yakalanan Düzensiz Göçmenlerin uyruklarına göre dağılımı Irak: 17.156 Afganistan:96.791 Pakistan:48.695 Suriye:33.081 Moldova: 252 Filistin: 9762 Myanmar: 370 Gürcistan: 2.968 İran:3.778 Diğerleri: 42.765 Yıllara göre yakalanan Düzensiz Göçmenlerin sayıları 2018:225.618 2017:175.772 2016:174.466 2015:146.485 2014:58.647 2013:39.890 2012:47.510 2011:44.415 2010:32.667 2009:34.345 2008:65.737 2007:64.290 2006:51.983 2005:57.428 Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı 2018:5.935 2017:4.641 2016:3.314 2015:4.471 2014:1.506 2013:1.469 2012:1.484 2011:1.292 2010:1.711