(Görüntülü) Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Tunceli'de düzenlenecek

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Tunceli\'de düzenlenecek Ferit DEMİR TUNCELİ, (DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Tunceli\'de hafta sonu düzenlenecek olan Su Jeti ve Flyboard final yarışları için herkesi kente davet etti. Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası\'na bu yıl Tunceli ev sahipliği yapacak. 27-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Tunceli\'nin muhteşem bir doğası olduğunu ve bazı spor organizasyonları için en önemli merkez haline geldiğini belirtti. Akülke, Tunceli isminin terörle anılmasının yanlış olduğunu, halkının hiçbir şekilde terör ile ilgisinin bulunmadığını dile getirerek, Tunceli\'nin Türkiye\'de eğitim seviyesi en yüksek kent olduğuna dikkat çekti. TUNCELİ ÖNEMLİ BİR YER Türkiye Motosiklet Federasyonu, Tunceli Valiliği ile Tunceli Belediyesi\'nin işbirliği ile Türkiye Su jeti ve Flyboard şampiyonasının burada yapılmasının önemine değinen Akülke, Tunceli, spor organizasyonlarında geçmişten bugüne gayet başarılı sınavlar vermiş bir kentimiz. Zaten Tunceli geçmişten bugüne inanılmaz bir değişim gösteren önemli bir yer. Doğal yapısı ve inanılmaz güzel Munzur Çayı, dağları, çevre güzelliği. Ekstrem ve spor turizmi için, doğa sporları turizmi için önemli bir lokasyon. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu gerçeğe duyarsız kalamazdık. Türkiye Su Jeti ve Flayboort Şampiyonası için 15 su jeti sporcumuz 6 flyboard sporcumuz bu hafta sonu burada kıyasıya bir yarışma ortaya çıkaracaklardır. Geçmişte yine bizim federasyonumuza bağlı olan offshore yarışları Pertek ilçesinde düzenlenmişti. Yine dağ bisikleti yarışları Pertek\'te yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde uluslararası Yamaç Paraşütü ve Akrobasi yarışmaları düzenlendi. Yine yakın zamanda Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlendi Munzur Çayı\'nda. Tunceli doğası ve yapısı gereği Türkiye\'de diğer illere örnek olacak şekilde. Macera turizmi, spor turizmi ile Tunceli ilimizin hem tanınmasına hem de ekonomik olarak kalkınmasına büyük katkı sağlayacak ve ileriki yıllarda bu tür spor yarışmalarının merkezi haline gelecektir. Ben inanıyorum ki diğer federasyonlar da bu gerçeği görerek Tunceli\'ye ilgisiz kalmayacaklardır. Burada artacak spor organizasyonları Tunceli\'nin güvenirliğini, halkının yardımseverliğini bütün Türkiye\'ye duyurmada vesile olurlar diye konuştu. TUNCELİ KUPASI YARIŞMASI DA YAPILACAK Akülke, bu yarışmaların dışında Tunceli Kupası yarışmasının da düzenleneceğini belirterek, şöyle konuştu Tunceli Kupası yarışmaları için kentteki 10 su jeti sporcusunu önce eğiteceği, sonra Tunceli Kupası için yarıştıracağız. Burada hafta sonu çok keyifli bir organizasyon olacaktır. Herkes bu heyecanı yarışları izleyince yaşayacaktır. Ayrıca Tuncelilere bir sürprizimiz olacak; 6 çocuk motosikletimiz var bunlar ilkokullarda motosiklet eğitimi verecek ve hafta sonu da etkinlik alanında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. TUNCELİ\'NİN TERÖRLE ANILMASI İÇİMİZE SİNMİYOR Tunceli isminin geçmişte terörle anılmasının yanlış olduğunu anlatan Akülke, sözlerini şöyle tamamladı Aslında ben geçmişte Tunceli için yaratılan terör algısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Samimi söylemek gerekirse Tunceli inanılmaz güzel bir kent. Tunceli halkı inanılmaz iyi ve inanılmaz eğitimli bir halk. Türkiye\'de okuma yazma oranının en yüksek olduğu bir kenttir. Bölgede medeniyetin beşiği konumunda doğanın bu kadar muhteşem olduğu bir kenttir. Bu kadar muhteşem bir kentin geçmişte terörle anılması geçmişte de içimize sinmiyordu şimdi de sinmiyor. Tunceli\'nin imajının her zaman daha iyi olduğunu göstermek ve burada her türlü sportif ve sosyal organizasyonların düzenlenebileceğini bu tür organizasyonlar düzenleyerek Türkiye\'ye kanıtlayabiliriz. Ben buradan çağrı yapıyorum, Tunceli son derece güvenilir ve eğitimli bir kent gelin bu güzellikleri yerinde yaşayın bu organizasyonu Tunceli\'nin muhteşem güzel doğasını yaşayarak izleyin. Tunceli\'nin güzel bir sloganı var \'Tanımakla başlar her şey\' gelin tanıyın ve bu güzellikleri yaşasın. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Mahmut Nedim Akülke\'nin açıklamaları (FOTOĞRAFLI)