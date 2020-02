(Görüntülü) Türkiye sınırının yanı başında çadırda yaşıyorlar

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Nuri PİR/LAZKİYE (Suriye), (DHA) - İÇ savaşın ardından milyonlarca Suriyeli, doğduğu toprakları terk ederek, farklı ülkelere giderken, kalan binlerce sivil ise ülkedeki zorunlu göç sonrası güvenli olduğu için Türkiye sınırına yakın noktalarda kurulan çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Türkiye\'nin güney komşusu Suriye\'de, 2011 yılının ilkbaharında demokrasi ve özgürlük isteyenler, eylemlere başladı. Ürdün sınırındaki Deraa kentinde başlayan eylemlerde bazı göstericilerin, rejim güçlerinin açtığı ateşle ölmesinin ardından tüm ülkede gösteriler düzenlendi. Suriye\'yi saran gösterilere karşı rejim, silahlar kullandı. Orantısız güç kullanımının giderek yaygınlaşması ve Esad rejiminin tüm uyarılara rağmen silahtan vazgeçmeyişi üzerine demokrasi ve özgürlük talep eden muhalifler de silahlanmaya başladı. Aynı yılın yaz aylarında rejime karşı silahlanan muhalifler, ülkenin birçok köy, kasaba, ilçe ve kent merkezini art arda rejimden almaya başladı. Geçen sürede muhalifler arasında yaşanan fikir ayrılığı ve bölünmeler ile terör örgütlerinin Suriye\'de baş göstermesinin faturasını siviller ödemeye başladı. Rejimin yanı sıra terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD\'nin baskısı ile ölümden kaçan binlerce sivil, çareyi Suriye dışına çıkmakta buldu. Yaklaşık 4 milyonu Türkiye\'ye gelen 7 milyon Suriyeli, ülkelerini terk ederken, 5 milyonu aşkın sivil ise ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Savaştan kaçarak, Suriye topraklarını terk etmek zorunda kalanların büyük bölümü, Orta Doğu ülkelerinde kalmayı tercih ederken, rejim mağdurları, en büyük rahatlığı ise koşulsuz kucak açan Türkiye\'de buldu. Farklı ülkelere giden Suriyeliler, yaşamlarını zorlukla sürdürürken, Türkiye\'ye gelenler ise gerek kurulan kamplarda gerekse sınır kentlerinde yapılan yardımlarla daha rahat barınma fırsatı elde etti. Suriye içinde kalan 5 milyonu aşkın sivil ise çeşitli aralıklarla yer değiştirmek zorunda kaldı. Yaşadığı toprakları rejim veya terör örgütlerinin baskısının ardından terk etmekten başka çaresi kalmayarak, farklı bölgelere göç eden Suriyeliler, yaşama tutundukları yeni adreslerden de benzer gerekçelerle ayrılmak zorunda kaldı. Bazıları birkaç kez ülke içinde zorunlu olarak yer değiştiren Suriyelilerin büyük bölümü, güvenli olduğu için Türkiye sınırının hemen yanına birbiri ardına kurdukları kampı andıran çadırlarda yaşamaya başladı. TÜRKİYE\'YE 300 METREDE YAŞIYORLAR Türkiye\'nin güney sınırının büyük bölümünde özellikle hava saldırılarından korunmak isteyenler, güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırında zorunlu yaşamını sürdürüyor. Lazkiye\'nin Ayn el- Beyda köyüne gelen binlerce Suriyeli de Türkiye sınırına 300 metre uzaklıkta kurdukları çadırlarda barınıyor. Binlerce kişinin gelmesiyle çadır kente dönüşen sınır hattında Suriyeliler, hem olası saldırılardan korunuyor hem de ihtiyaçlarını Türkiye\'den gelen yardım kuruluşları temsilcileri aracılığıyla karşılıyor. Türkiye sınırının yanı başında kurulan kampta yıllardır yaşadıklarını anlatan Suriyeliler, en büyük arzularının bir an önce savaşın sona ererek, doğdukları topraklara, evlerine geri dönmek olduğunu söyledi. Türkiye\'nin bu süreçte kendilerine her konuda destek verdiğini ve özellikle hava saldırılarından korunmak için tüm sivillerin Türkiye sınırına kamp kurduğunu dile getiren Suriyeliler, yapılan gıda yardımı ile tıbbi yardımlarla da açlık ve hastalıklarla baş ettiklerini kaydetti.