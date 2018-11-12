(Görüntülü) Türkiye Off-road Şampiyonası tamamlandı

Esra AKSU / SİNOP (DHA) - Sinop\'ta iki gündür devam eden 2018 Türkiye Off-road Şampiyonası sona erdi.



Sinop\'ta 10-11 Kasım tarihlerinde Akliman ve Bostancılı mevkiinde yapılan 2018 Türkiye Off-road Şampiyonası final etabı bugün düzenlenen programın ardından tamamlandı. Yarışmada Adapazarı Belediyesi 54 Off-road Kulübü adına yarışan Bülent Cevdet Durdu ve Aydemir Uzun ikilisi, Türkiye şampiyonu oldu.



Sezon başından itibaren Türkişe şampiyonluğunu hedeflediklerini söyleyen Durdu, \"Olabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Aracımız iyiydi, ekibimiz iyiydi, arkadaşlarımız iyiydi, takımımız iyiydi. 15 gün önce Karabük yarışında, Sinop yarışı final yarışıydı ama biz 15 gün önce şampiyonluğumuzu ilan ettik. Biz takım olarak da Adapazarı Belediyesi Off-road Team olarak da yarışıyoruz. 7\'de 7 yaptık. Burası finaldi. Son yarışımızdı. Evimizde de kupa kaldırmak isterdik. Dün arabamızda ufak tefek bugüne kadar olmayan talihsizlikler oldu. Yerini yadırgadı herhalde. Keyifli bir yarıştı. Bütün yarışmacılarımız memnun diye düşünüyorum. Türkiye Şampiyonası bizim için artık bitmiştir. Daha da yarışmayacağız. Bundan sonra yeni arkadaşlarımız var. Onları yarıştıracağız. Bizim off-road’u bırakma şansımız yok. Nerede organizasyon varsa biz oradayız. Ama yarışmama kararı aldık\" dedi.