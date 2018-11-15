(Görüntülü) Türkiye Mükemmellik Ödülü ÇEDAŞ'ın oldu

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Kalite Derneği\'nin (KalDer) düzenlediği 27\'nci Kalite Kongresi’nin son gününde gerçekleşen ödül töreninde ÇEDAŞ, Türkiye Mükemmellik Ödülü\'ne layık görüldü. Ödülü KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı’nın elinden alan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Bundan sonraki hedefimiz EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ve EFQM Avrupa Kalite Ödülü’nü alabilmek” dedi.





Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü alan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kaliteyi Türkiye çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan ve 2017 yılında ‘Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız’ belgesinin sahibi olan ÇEDAŞ, “Sürdürülebilir Ortak Gelecek” temasıyla KalDer tarafından düzenlenen 27. Kalite Kongresi’nde EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu.





YENİ HEDEF AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ





Ödül töreninde konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bundan sonraki süreçte de EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak iş süreçlerini ve kurumsal yönetimlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Kıvılcım, “Paydaş ve çalışanlarımızla çevreye ve doğaya değer kattığımız iyi uygulamalarımızla sektöre ulusal kalite konusunda öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz. EFQM Mükemmellik Modeli’nin ülkemizdeki yayılması ve gelişimini sağlayan KalDer’e, kuruluşumuzu ödüle layık gören saygıdeğer jüri üyelerine, kongrenin gerçekleşmesinde emeği olan tüm çalışanlara, destekleri ile bizi motive eden hissedarlarımıza ve bu denli önemli bir kongrede ödül almamıza vesile olan, kuruluşumuza bu onuru yaşatan değerli çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca şirketimizin ulusal kalite hareketine katılımı ve kuruluşumuzda EFQM Mükemmellik Modeli bilincinin yaygınlaştırılması aşamasında emeği geçen eski genel müdürümüze de ‘mükemmellik yolunda’ attığı adımlar için buradan şükranlarımı iletiyorum” dedi.





ÇEDAŞ ailesi olarak çıktıkları mükemmellik yolcuğuna anlamlı bir virgül koyduklarını ifade eden Kıvılcım, “Daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için kalite yolculuğu bitmedi, bitmeyecek. Bundan sonra hedefimiz EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ve EFQM Avrupa Kalite Ödülü’nü alabilmek. Bu yönde çalışmalarımıza şimdiden başladık” ifadelerini kullandı.





İş, bilim, akademi, sanat ve medya dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getiren kongrede ÇEDAŞ Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM)Türkiye Mükemmellik Ödülü\'nün sahibi oldu. Şirketin Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, \"Biz EFQM mükemmellik modelini stratejik yönetim şekli olarak uyguluyoruz. Bu uygulama ile de başarıya ulaştık. Çok mutluyuz, çalışmalarımız bitmeyecek, daha iyiye götürmek için çabalayacağız\" diye konuştu.





\"ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE BU ÖDÜLÜ ALAN İLK VE TEK ŞİRKETİZ\"





Hayata geçirdikleri projelerin ödülü almadaetkili olduğunu belirten Kıvılcım, \"Biz elektrik dağıtım sektöründe EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü\'nü alan ilk ve tek şirketiz. Bu ödülü almadan önce pek çok başarıya imza attık. Birçok kalite belgesi aldık, proje hazırladık. Tüketicilerle, paydaşlarımızla bütünleştik ve bugünlere geldik. Sıfır atık projesini başlattık ve burada bir ödül aldık. \'Göçmen Kuşlar ölmesin\' projemizle, hatlarımıza yalıtım yapmak suretiyle başta nesli tükenmek üzere olan kuşlar ile diğer kuş türlerini koruyarak hem onları ölmekten kurtardık hem de kuş çarpılmaları nedeniyle oluşan arıza sayılarını düşürdük\" diye konuştu.





\"MESLEK LİSESİNDEN 10 ÖĞRENCİYİ İSTİHDAM EDECEĞİZ\"





Öğrencileri enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirdiklerini söyleyen Kıvılcım, \"Endüstri Meslek Liseleriyle iş birliği yaparak, onlara yüksek gerilim laboratuvarı kurduk. Öğrencilere burs veriyoruz, mezun olacak öğrencilerden 10 kişiyi de şirketimizde istihdam edeceğiz. Ayrıca üniversiteler ve diğer meslek okullarında eğitimler düzenliyoruz. Çocukları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendiriyoruz\" ifadelerini kullandı.





ARIZA SAYIMIZI YÜZDE 51 AZALTTIK





Yaptıkları yatırımlar ile elektrik şebekelerini yenilediklerini vurgulayan Kıvılcım, \"Şebekelerimizin bir kısmını yenileyerek ve ciddi bakımlar yaparak arıza sayımızı yüzde 51\'e yakın azalttık. Bu da müşteri memnuniyeti oluşturdu. Bunları takip eden KalDer öncülüğünde EFQMTürkiye Mükemmellik Ödülü\'nün denetçileri şirketimize gelip incelemeler yaptı, çalışmalarımızı yerinde gördü ve bugün ödülü aldık\" dedi.



